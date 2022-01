El pleno de la corporación de Bueu dio su apoyo mayoritario, con los votos a favor del gobierno de BNG-ACB y del PSOE, en la oposición, y el voto en contra del PP, a la moción de la plataforma en defensa dos Montes do Morrazo a favor de un modelo de energía eólica sostenible y justa frente al expolio. El portavoz del BNG, Xosé Leal, explicó que la moción nacía a raíz de la preocupación social en la comarca por la instalación de un posible parque eólico nocivo para el territorio. Recordó que en noviembre hubo una asamblea masiva y la Plataforma Eólicos do Morrazo Non organizó charlas sobre lo que supondría la instalación de estos molinos,. Dijo que el gobierno local apoyaría siempre las energías limpias pero bien pensadas. Elena Villanueva (PP) alegó que en la Xunta le confirmaron que no existe ningún proyecto presentado por lo que no tiene sentido votar no, cuando no hay nada. Propuso crear una mesa de diálogo. El alcalde atribuyó el problema eólico a su tramitación poco transparente, sin contar con los concellos.