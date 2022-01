El TSXG confirma las sanciones de la Comisión de la Competencia por reservas de Ons

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) mantiene el acuerdo de la Comisión Galega da Competencia por la que se sancionaba a las empresas Turísticas de Ons S.A., Naviera Illa de Ons S.L. y Viajes Illa de Ons S.L, por establecer un billete combinado de barco y camping de Ons. Las citadas empresas están lideradas por María Jesús Otero Acuña. Las sanciones que se impusieron fueron de 46.202,78 euros, para la primera, 21. 193,34 euros para la segunda y de 21.015,96 euros para la tercera. No existía la posibilidad de contratar el servicio de transporte alojamiento en el camping fuera del paquete combinado, salvo que se contratar en el propio camping. La defensa esgrimía que no existió ningún abuso de posición de dominio, ya que el transporte s hacía solo en la Illas de Ons y no en el resto de las Islas Atlánticas y durante parte del año, por lo que no se estaba en presencia de un mercado relevante. Como alternativa pretendía que, en caso de que la sala declarase que se ha cometido la infracción, se imponga una única sanción de forma solidaria para no vulnerar los principios de personalidad y responsabilidad, por importe que no superase el 1,00% del volumen de negocio total de la empresa infractora.

El alto tribunal gallego señala que mantiene el acuerdo de la Comisión Galega da Competencia. La sala comparte que se pusieran tres sanciones diferentes a las tres empresas, “ya que aunque el hecho imputado fue único (la reserva exclusiva de la acampada mediante la venta de un billete combinado) cada una de las -la vendedora de lo billetes, la transportista y la gerente del caming-tuvo su intervención individual, autónoma e independiente, con diferentes implicaciones y también diferentes lucros, en el caso mayor en la última”, señala el TSXG. La parte recurrente pretendía que la sanción se pudiera poner de forma solidaria y no individualizada, como hizo la Comisión Galega da Competencia.