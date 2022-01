El PSOE: “Los vecinos rechazan la fórmula de desarrollar el Suelo No Consolidado de ACE”

No sentó bien en las filas socialistas que el primer teniente de alcalde del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), responsabilizara a los concejales socialistas que durante este mandato ocuparon la concejala de Urbanismo, Hugo Fandiño y Eugenio González del retraso del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El PSOE recomienda a Abalo que trabaje más y que se deje de andar con rodeos. “Sabemos que no es sencillo, pro tenemos muy claro que echar las culpas a los demás de algo que solo él tiene la culpa es una táctica para ganar tiempo y desviar la atención, pero no para impulsar lo que le interesa a Cangas, que es que el plan avance y salga adelante”, manifiesta Eugenio González. El portavoz socialista también señala que una vez más se ve en la obligación de refrescar al edil Mariano Abalo su frágil memoria para recordarle que fue concejal de Urbanismo durante todo el mandato anterior, un periodo de cuatro años en los que en los que, además, hubo un gobierno mayoritario y no se produjeron avances. “Desviar la atención hacia los concejales que ejercieron esta funciones (Hugo Fandiño durante un año y Eugenio González durante 8 meses) es un ejercicio inútil que no convence a nadie”, señala.

González sostiene que el verdadero problema es que las áreas de actuación para desarrollar el Suelo No Consolidado no convencieron a los vecinos de Cangas, por que lo que se debe hacer es sentarse, negociar y acordar, además de explorar la legalización de los ámbitos de Noria 2 y 4 y A Palma. “Y le toca hacerlo al grupo de gobierno porque es la labor que corresponde a la política y no a los técnicos del equipo redactor. Así que más diálogo y menos declaraciones, que son cosas bien distintas”, concluye Eugenio González. Los socialistas anuncian su voluntad de apoyar un Plan Xeral en cuanto se avance en estas cuestiones y se alcancen los acuerdos que lo conviertan un documento compartido y asumido por la sociedad para encaminar un futuro urbanístico en Cangas. “Lo demás son pérdidas de tiemp, un gobierno local escaso de ideas, de concejales y de capacidad”. Por otra parte, el grupo socialista presentó al pleno un pregunta para saber cuando tiene pensado la alcaldesa Victoria Portas recepcionar la obra de ampliación de la red de abastecimiento a A Rosada, mientras los vecinos carecen de este nuevo servicio. El BNG insta al gobierno a un cronograma El BNG también habla del Plan Xeral y lleva la cuestión hasta el pleno. Pretende, a través de una moción, que la corporación municipal inste al gobierno local a presentar, en un plazo máximo de quince días, un cronograma de trabajo con reuniones entre responsables políticos, equipo redactor, técnicos del departamento de urbanismo y grupos de la oposición por el Plan Xeral de Cangas. También pide que el gobierno local convoque al Consello Sectorial de Urbanismo en el plazo máximo de dos meses. Otro acuerdo que pretende que adopte el pleno es que se inste al gobierno a ponerse en contacto y coordinar los trabajos del Plan de Mobilidade Sostible (PMUS) con el equipo redactor del PXOM para conseguir un documento trabajado y consensuado con los objetivos del Plan Xeral antes de su presentación pública y de la próxima reunión de la Mesa de Mobilidade. La portavoz nacionalista, Mercedes Giráldez, habla de incapacidad, negligencia o premeditación de los actos del gobierno, que ponen en cuestión la democracia y el trabajo político que debería ser siempre por el interés en la defensa de los vecinos. También manifiesta que hubo incumplimientos de los actuales miembros del gobierno.