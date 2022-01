El PXOM, pendiente de un informe técnico y ya fuera de los tres años de plazo de ejecución

El gobierno local no tiene intención de rescindir el contrato con la empresa Monsa, redactora del Plan Xeral de Cangas. Mariano Abalo, que ocupa ahora la cartera de Urbanismo, como ya hizo cuando el Concello contrató a esta empresa para redactar el documento. Sí que asegura Abalo que lo elaborado hasta ahora está pendiente de un informe por parte de los técnicos municipales y, además, el borrador presentado debe someterse a los cambios legales habidos. También señala que el COVID-19 y la inacción de los concejales que llevaron Urbanismo después y antes de él es parte del retraso. Aquí hay que recordar que Eugenio González (PSOE) devolvió el Inventario de Bienes realizado por la empresa, que era una mejora, por entender que era insuficiente. Mientras, la empresa espera cobrar. El contrato fue adjudicado en marzo de 2017 por 336.921 euros (422.471 euros con IVA). Tenía tres años para acabar el PXOM, aunque hay tres de prórroga . De hecho, se entiende que el borrador que se presentó a los grupos en el mandato anterior es un avance por el que tendría que haber cobrado. Va camino de los 5 años y no hay perspectivas. La anterior empresa Consultora Galega terminó marchando poque el PP no llevaba el plan a pleno para su aprobación difinitiva.Al final fue una rescisión de contrato.

A Cangas no le consta que el Puerto de Vigo denunciase Al Concello de Cangas no les consta de manera oficial que la Autoridad Portuaria de Vigo haya denunciado al Concello de Cangas por negarse a pagar la reparación del paseo de O Salgueirón. El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, afirma que en ningún momento la Autoridad Portuaria de Vigo comunicó ese extremo al Concello ni recibió notificación por parte de los juzgados. Fue en noviembre del pasado año cuando el Puerto de Vigo confirmó la denuncia y su intención de reclamar daños y perjuicios al Concello. El Puerto asegura que el gobierno local rompió el convenio que establecía que el mantenimiento del paseo correspondía al Concello y ése considera que lo rompió la Autoridad Portuaria a no ceder al Concello de Cangas la zona acordada en uno de sus consejos de administración, terreno de dominio público situados entre la Torre de Massó y la ballenera. Abalo no entiende por qué se hacen diferencias con Cangas, cuando en Vigo no hubo problemas para ceder la Casa Mar. Considera el primer teniente de alcalde que lo que debe hacer el presidente de la Autoridad Portuaria, Vázquez Almuiña, es establecer un diálogo y dejarse de este tipo de bravuconadas.