Solo 4 de los 40.000 kilómetros de viales rurales locales de Cangas tienen un ancho de 6 metros

El gobierno municipal de Cangas (ACE) se esfuerza para convencer a la corporación municipal de la necesidad de aprobar el Plan Urbano de Movilidad Sostenible (PMUS) y no perder subvenciones que obligan a los concellos a tener este tipo de planes aprobados, como pueden ser las que proceden de los fondos europeos. El documento elaborado por la empresa Eurotec pone al descubierto un dato revelador, como el que se refiere a la catalogación de viales excluidos de calles urbanas que intervienen en la movilidad, con resultados significativos: de los 40.271,23 kilómetros únicamente el 10,80% supera un ancho de 6 metros. Es decir, apenas 4 kilómetros disponen de espacio suficiente para delimitar y definir espacios específicos para peatones (aceras o sendas) y para vehículos a motor (carriles señalizados).

Esta mala situación, histórica y poco atendida en muchos años, es un objetivo del actual gobierno y debe ser el de los próximos, también; un compromiso permanente que mejore poco a poco ese escaso 10% actual.

El gobierno municipal y la empresa que elabora el PMUS consideran que una medida inmediata y que se debe ejecutar ya en verano es la de ordenar y señalizar como vías de preferencia peatonal, limitando la velocidad, todas aquellas que no superen los 6 metros, las que tengan doble sentido y no cuenten con aceras o sendas peatonales.

Entre los objetivos generales del PMUS está racionalizar el uso del coche, cambiar el comportamiento hacia una movilidad más sostenible, mejorar el entorno y la imagen actual, potenciar el uso del transporte público y modos no motorizados, además de tener en cuenta otros aspectos, como promover la accesibilidad universal a los diversos modos de transporte, conseguir una ciudad segura, un lugar menos contaminado, convertir los espacios de movilidad en recursos turísticos y de ocio, conseguir la mayor cota de participación del transporte público y revisar una jerarquía viaria en la ciudad, entre otros.

Entre los objetivos específicos del citado plan figura la mejora de las condiciones de accesibilidad en los espacios destinados al peatón, crear una red de itinerarios peatonales para conectar todos los núcleos urbanos, priorizar la movilidad peatonal frente a otros modos de desplazamiento, potenciar el uso del transporte colectivo, crear una red de itinerarios ciclistas seguros, priorizar otros modos de transporte no motorizados, incentivar el uso de la bicicleta, mejorar la conexión de las línea de autobús, potenciar el uso del transporte público, reducir el uso del vehículo privados, disminuir la velocidad de circulación, reducir la intrusión del vehículos en el espacio urbano, mejorar la seguridad viaria, potenciar el uso de aparcamientos de larga estancia, incentivar los modos de movilidad limpia, mejorar la accesibilidad territorial y cohesión social, recuperar el espacio urbano para peatones, fomentar la conciencia social sobre la movilidad sostenible, idear los espacios públicos y mejorar la calidad del espacio público.

El plan hace especial hincapié en la necesidad de aparcamientos disuasorios. Establece hasta 10, sitos en Vilanova, Donón, Nerga, Liméns, colegio Eduardo Pondal, Centro de Salud-Auditorio, CEIP A Rúa- PO-554, IES Monte Carrasco-IES María Soliño, Aldán-colegio Sagrada Familia y Vilariño-O Hío. La empresa propone empezar los contactos ya para conseguir los terrenos.

A la conquista del voto de la oposición, que no quiere dar victorias

El gobierno local por sí solo no es capaz de sacar adelante ni este plan ni ningún otro. Consciente de su minoría, trata de arrancar un voto favorable de la oposición apelando a la urgente necesidad de actuar, de hacer llegar el mensaje de que se trata de propuestas técnicas, alejadas de cualquier componente partidista y que existe el riesgo real de perder ayudas para el Concello si el pleno de la corporación municipal no saca adelante este ambicioso plan que afecta tanto a la urbe como a la zona rural. Pero la oposición tampoco quiere que el gobierno gane una batalla como esta, sobre todo bajo una minoría de cuatro concejales, que son los que lo sustentan. El PSOE, arrojado a las tinieblas políticas por parte de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, no está dispuesto a llegar a acuerdos ni a proporcionarle una victoria fácil. El PP tampoco, además tiene sus propias ideas sobre el PMUS, así que tendrá que convencer a Avante y al BNG, que son partidos que sí que reclamaron en varias ocasiones la necesidad de un PMUS para Cangas.