La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acoge hoy, a partir de las 12.00 horas, el juicio donde se dilucida una presunta estafa cometida por el que era administrador único de una empresa constructora, constituida el 5 de septiembre de 2008. Según relata el Fiscal, el día 5 de septiembre de 2009, con ánimo de obtener un inmediato beneficio patrimonial, en la localidad de Cangas, firmó a sabiendas de que no iba a cumplirlo, un contrato de ejecución de obra en representación de una sociedad por medio de la cual se comprometía a la construcción de una vivienda unifamiliar sobre el terreno, dentro del término municipal de Cangas, presupuestada en 114.062 euros. El día 10 de junio de 2010, el acusado percibió del denunciante la cantidad de 21.400 euros como adelanto del precio final, no acometiendo obra alguna, desapareciendo de la localidad.

El Fiscal pide la para el acusado la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de 10 meses con una cuota diaria de 12 euros y la responsabilidad persona subsidiaria en caso de impago. Pide, también, que acusado y empresa indemnicen a la víctima con 22.400 euros.