Investigan si la planeadora de Meira fue quemada tras una descarga de droga

Una alta columna de fuego y humo negro sobre la ría de Vigo puso en alerta a los vecinos de Moaña durante la noche y madrugada del sábado para el domingo. Lo que en principio parecía un incendio de un astillero en la zona industrial de O Cocho, finalmente se demostró un fuego originado en una planeadora que estaba fondeada frente a las instalaciones de Industrias Navales A Xunqueira y que según los responsables de este astillero no tenía relación con ellos ni estaba en esa ubicación a primera hora de la tarde del sábado, cuando finalizó el turno de trabajo. Fue el propietario del astillero el primero en intentar sofocar las llamas con ayuda de una manguera. El fuego también dañó a un barco que estaba siendo desguazado. Los investigadores no descartan un incendio intencionado tras una operación de descarga de droga o tabaco, aunque en las muestras recogidas en la nave calcinada no aparecieron restos de este tipo de sustancias.

