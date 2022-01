Carlota Zabaleta no podrá sustituir a Fervenza en el PP de Moaña hasta finales de febrero

El PP de Moaña, principal partido de la oposición, comenzó el año 2022 con la difícil tarea de afrontar una reconstrucción a todos los niveles, después de que su histórico líder local durante 16 años y exalcalde, José Fervenza, presentase su renuncia tanto a los cargos orgánicos como al acta de concejal en el último pleno del 2021. La formación ya tiene decidido que Carlota Zabaleta será su sustituta como edil. Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Vigo, Zabaleta formó parte de la lista electoral que concurrió a los comicios de 2019 y que encabezó Fervenza, ocupando el puesto número 12.

Eso sí, la nueva concejala no podrá asumir su acta hasta el pleno de finales de febrero, que presumiblemente se celebrará el jueves 24. Y es que en el pleno de diciembre, durante la toma en consideración de la renuncia al acta por parte de José Fervenza, el PP no aportó al Concello los datos de la persona que le sustituiría, por lo que no se pudo remitir a la Junta Electoral Central la petición de credenciales. Eso impide a Carlota Zabaleta asumir el acta en el pleno del 27 de enero, que se usará para cumplir con el mencionado trámite.

A esto se suma la complicada situación del concejal Daniel González, que por motivos de trabajo está residiendo en la isla canaria de El Hierro. Solicitó poder intervenir en los plenos por vía telemática pero la alcaldesa, Leticia Santos, alega que la normativa estatal no le permite autorizar plenos híbridos.

Así las cosas, en el primer pleno del año el PP solo contaría con cuatro de los seis concejales que le corresponden: Vicente Verdeal, Silvia Rueda, Araceli Otero y Romina Santomé.

Por otro lado, la militancia del partido a nivel local está manteniendo reuniones discretas desde el final de las fiestas, según ha podido saber FARO, para reorganizar tanto la ejecutiva local como el grupo municipal.

Todavía no tienen decidido quién será el nuevo portavoz municipal que deberá finalizar el mandato hasta los comicios de 2023, pero la intención de los militantes más activos es que la decisión no se demore más allá de un par de semanas. A medio plazo el PP debe elegir a su próximo candidato con la intención de presentar una lista renovada para intentar recuperar el primer puesto entre las preferencias electorales de los moañeses.