Los test de antígenos en Cangas detectan 15 positivos y el cribado continúa hoy y mañana

“Mi marido se hizo el test de antígenos esta mañana y ya lo llamaron para decirle que dio positivo y que tiene que aislarse”, explicaba poco después del mediodía una vecina de Cangas que guardaba cola frente al centro social para someterse a la misma prueba de saliva. “Vengo sin cita, pero supongo que no me mandarán de vuelta, porque tengo motivos”, matizaba, en la mitad de una fila que a esa hora se extendía a lo largo de toda la fachada del consistorio en la primera jornada de cribado de las tres previstas por el Sergas para esta semana con el objetivo de frenar los contagios, y que continúan hoy y mañana entre las 8.30 y las 14.30 horas. Son 600 las personas registradas a través de la web –en la dirección de correo eléctrico coronavirus.sergas.gal/cribado/rexistro.aspx–, a las que se suman otras que acuden sin cita, y en las 216 realizadas ayer ya se han detectado 15 casos, según apuntan fuentes sanitarias, lo qe supone un porcentaje de en torno al 7% del total.

"Vengo a la autocita por precaución porque trabajo cara al público" Susana Veloso - Vecina de Cangas

Susana Veloso es otra de las personas que se acercó al punto de cribado ayer por la mañana. No tenía síntomas, pero lo hizo “por precaución, pues trabajo cara al público, en una tienda, y hay personas en mi entorno con COVID”. Ella y su pareja, que le acompañaba, pidieron cita por internet, aunque solo a el le llegó. “Me acaban de explicar que si sale positivo me llamarán en la próxima hora, y si es negativo me enviarán un SMS al móvil en las próximas 24”, repite, conforme al protocolo que le acaban de explicar las enfermeras. Al mismo tiempo, el Sergas comunica cada caso al médico de cabecera, que se encarga de hacer el seguimiento de los pacientes, por teléfono si la situación no se complica. “En la mayoría de los casos, basta con paracetamol para aliviar el malestar y la fiebre, siempre que no se mantenga más de unos días”, matizan.

En el cartel colocado en la entrada al Centro Social figura que el horario de atención de este punto de cribado es de lunes a sábado, de 8:30 a 14:30, aunque las pruebas comenzaron ayer y, de momento, el Sergas solo ha dado citas hasta mañana”. Los fines de semana no abren esas instalaciones municipales, que además distan de ser las idóneas para este tipo de pruebas. “Es una sala pequeña, con ventanas pequeñas y hay una sola puerta para entrar y salir, lo que impide guardar las distancias”, se queja uno de los usuarios. Otras personas lamentan que no se les entregue un justificante de asistencia para presentar en sus trabajos, con el tiempo que tienen que ausentarse para someterse al test de saliva. “Tengo vez para las 12 y cuarto y va a ser la una y media; ya no regreso antes de cerrar a mediodía”, comenta Carmen, con media docena de personas aún por delante en la hilera.

Con límite establecido por la Policía

La previsión de que pudiera quedar gente sin atender durante la primera jornada de cribado obligó a la Policía Local a establecer un límite, y pasadas las 13.30 los agentes ya no permitieron incorporarse a la fila. Algunos de los citados se quejaron de esperar demasiado tiempo e incluso de quedar fuera del cupo estando convocados, sobre todo porque se habría atendido a personas que no lo estaban y que acudieron por distintas razones. “¿Después de guardar cola durante una hora, no me vais a atender?”, cuestionaba una señora ante las enfermeras, que le hicieron un hueco para el test. Otros usuarios aseguraban que el Sergas no le había remitido el código QR o que “el sistema no le funcionó”, entre otros motivos. “En algunos casos puede ser verdad, en otros es más dudoso”, bromeaba Manuel, dando muestras de tolerancia con los más pícaros. También sin armar revuelo entraba Elías Hermelo, que llevaba más de una hora a la cola. Hoy se retomarán las citas y el Sergas prevé terminar mañana.

La residencia de Aldán, con un caso

La comarca de O Morrazo registró ayer un nuevo descenso de contagios de COVID, según el mapa del coronavirus del Sergas y respecto al acumulado de positivos en activo a 14 días, con 1.118 (24 menos que el día anterior), aunque las EOXI de la gerencias de las áreas sanitarias de Vigo y de Pontevedra-O Salnés, que reflejan los datos del día, siguen sumando casos.

"Además de preservar la salud en la residencia, se preserva el lado emocional", aseguran respecto al protocolo en la Residencia de Aldán Consellería de Política Social

Cangas, que según el mapa tenía ayer 588 (10 menos) consta en la EOXI con 808 (49 más que el día anterior); Moaña figura con 349 (6 menos) y en la EOXI con 527 (40 más) y Bueu con 181 (8 menos) y 264 según la EOXI (23 más). En cuanto a nuevos casos en los últimos 7 días, Cangas sique igual con 231; Moaña crece en 12 (153) y Bueu baja en 4 (65). En cuanto a la actualización semanal del Sergas de casos en las residencias de mayores en Galicia, que ha experimentado un incremento de 107 a 412 usuarios afectados en una semana, figura la de Aldán con un usuario positivo. Desde Política Social aseguran que la gran mayoría de casos en Galicia son leves o asintomáticos, con excepciones como un fallecido ayer.

Explican que el protocolo que se está siguiendo cuando no hay casos positivos en un centro, es un cribado de PCR cada semana a los trabajadores y entre y otro, uno de antígenos. Cuando hay un positivo, y como no se producen con la gravedad de antes, “se preserva la salud, pero también el lado emocional”. Solo se confinan a las personas positivas, a las que se restringen las salidas y visitas, aunque cada residencia aplica sus medidas de confinamiento en plantas o por habitaciones, en función de los casos.

Seis centros educativos con casos de consideración en Cangas y en Moaña

El Sergas también facilitó ayer la actualización de casos en centros educativos, en donde entre los centros destacados por número de contagios, figuran dos de Moaña y cuatro de Cangas. Están el IES A Paralaia con 30 positivos y el colegio Reibón, con 18. En Cangas, el IES María Soliño, con 18 casos; el colegio Nazaret, con 21; el IES Rodeira, con 16 y el colegio Eduardo Pondal, con 15.

