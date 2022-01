Moaña registró tres fallecimientos en lo que va de año en los que intervinieron las ambulancias del 061, uno en Tirán y otros dos en Meira. En los tres casos se puso en duda el tiempo de desplazamiento de las ambulancias para llegar a un municipio que carece de servicio de urgencias en la villa, al estar centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña desde abril de 2020. Esta situación alarmó al gobierno local y la diputada del BNG Montse Prado, junto a su compañero Paulo Ríos, la alcaldesa de Moaña -Leticia Santos- y la portavoz nacionalista de Cangas, Mercedes Giráldez, anunciaron que pedirán a la Consellería de Sanidade, en el Parlamento gallego, una investigación detallada sobre la actuación de las ambulancias con el objetivo de conocer exactamente los tiempos de intervención. "Queremos que la Xunta rectifique y, además de devolver las urgencias a Moaña, acceda a dotar a O Morrazo de una nueva ambulancia que garantice una atención con garantías. Esta comarca está pagando un precio demasiado alto que no podemos permitirnos. En las emergencias el factor tiempo es fundamental", alerta Montse Prado.

Santos, por su parte, alerta de que el vecino de Meira fallecido el día 3 de enero vio cómo la ambulancia que estaba en su puerta "tuvo que regresar a la base al no poder entrar, porque era la única que estaba operativa en la comarca". Giráldez asegura que estos tres fallecidos "no son casos puntuales. Tenemos constancia de muchas intervenciones con retraso en O Morrazo. Con la salud no se puede jugar y llevamos años pidiendo un refuerzo de ambulancias y de personal de emergencias". Para la regidora de Moaña lo ocurrido en estas dos primeras semanas del año demuestran "la ineficiente y negligente actuación de la consellería de Sanidade. Además, muchas veces la comarca solo tiene una ambulancia porque otra está desplazada por ejemplo a Vigo", alerta. Los nacionalistas aseguran que mantendrán sus protestas "y no caeremos en el conformismo ante la situación de la atención sanitaria en la comarca". La alcaldesa lamenta que no se ofreciese a los tres concellos de la comarca "la información solicitada sobre los tiempos de intervención de las ambulancias".