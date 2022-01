Augas de Galicia sanciona con 500 euros a Bueu por vertidos en la playa de Agrelo

Augas de Galicia concluyó el año 2021 imponiendo una sanción de 500 euros al Concello de Bueu por unos vertidos registrados en la playa de Agrelo en el mes de mayo. El departamento autonómico, que depende de la Consellería de Infraestruturas, inició un proceso sancionador después de que el ayuntamiento desatendiese en primera instancia el requerimiento de información al respecto. Desde el grupo municipal del PP cargan contra el gobierno local por esta nueva sanción, que atribuyen al “pasotismo” del alcalde y del vicealcalde, Félix Juncal y Julio Villanueva, y que “tienen que pagar todos los vecinos de Bueu y no ellos dos de su propio bolsillo”.

El vertido fue detectado el 13 de mayo dentro de una inspección del Plan de Control de Vertidos. El 19 de agosto Augas de Galicia decidió iniciar un procedimiento sancionador “en materia de desatención a un requerimiento” por este asunto. A finales de ese mismo mes, el Concello remitió a modo de alegaciones un informe elaborado por la concesionaria municipal, FCC Aqualia, que no fue atendido por la administración autonómica.

La portavoz del PP, Elena Estévez, reprochó la actitud “totalmente pasota” del gobierno local, al que acusó de “dar la callada por respuesta, activar el modo de silencio y opaco, y no colaborar en absoluto”. Estévez también pone el foco en el vicealcalde, Julio Villanueva, que también es el responsable del control sobre las concesionarias. “Es un absurdo que tengamos un encargado del control de las concesionarias para no solo no avanzar, sino también para que nos multen”, concluye la portavoz del PP.