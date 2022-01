La alcaldesa de Cangas, contra el 112 por relegar al Grupo de Emergencias al papel de chóferes

La jornada del domingo puso sobre aviso al Concello de Cangas. Hasta en dos ocasiones los miembros del Grupo Municipal de Emergencias tuvo que trasladar a los médicos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas a Moaña para atender dos incidencias: la primera en Meira, por la tarde, y la segunda en Tirán, ya de noche. Estos traslados obligan a la incorporación de los retenes de guardia. Ayer, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, se mostraba molesta con la situación que se estaba creando y no ocultó la necesidad de mantener una reunión con la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, con el propósito de buscar una forma de coordinación de fuerzas para evitar que efectivos del Grupo de Emergencias de Protección Civil Cangas se tengan que desplazar fuera de su territorio donde tiene jurisdicción. Además, no se ocultaba que el propio 112, que es quien da el aviso, utilice a este grupo de Cangas solo para ejercer de chóferes de los médicos del PAC.

La regidora local recuerda que el mismo servicio que el domingo avisó hasta en dos ocasiones al Grupo Municipal de Emergencias de Protección Civil los ignoró en operativos graves, que quedaban muy a mano de su propia sede. Para nada fueron llamados a intervenir en el operativo que montó el 112 para intentar salvar la vida de un jugador de fútbol a pie en el mes de octubre en los campos del keniata. Recuerda que la parada cardiaca se produjo a una distancia en la que estaban operativos dos desfibriladores municipales, uno en la propia sede del Grupo Municipal de Emergencias y otro en la comisaría de la Policía Local. Y también recuerda la alcaldesa de Cangas que cuando una niña se ahogó en una piscina de una casa particular en A Pedreira tampoco fueron avisados. A pesar de que estaban al lado. Se enteraron más tarde y cuando tuvieron que ejercer también de chóferes para trasladar a los médicos del PAC. Victoria Portas afirma que al tratarse de un servicio municipal, los concellos de Cangas y de Moaña deben establecer una convenio de colaboración que corrija el conflicto de la jurisdicción territorial. También considera que por parte del servicio del 112 se debería restablecer el servicio remoto, al menos a nivel comarcal, con el fin de coordinar mejor las emergencias de que disponen los ayuntamientos.

Hay que señalar que, a pesar de pertenecer al grupo de voluntarios de Protección Civil de Cangas, los efectivos que están integrados en el Grupo Municipal de Emergencias son trabajadores incluidos en las nóminas del Concello de Cangas. Es decir, intervienen en los operativos de emergencias como profesionales y su formación está actualizada mediante cursos.

No ocurre lo mismo con los efectivos que Protección Civil tiene en Moaña. Se trata de voluntarios puros. No hay profesionales que puedan estar de guardia y, aunque la sede sí que la reformó el Concello de Moaña no está operativa. Su máximo responsable, Bieito Pérez, señala que el 112 le avisa de árboles caídos, de accidentes o cables sueltos. Tienen dos teléfonos móviles a los que se les puede llamar y participan, sobre todo, en operativos programados. La situación es muy distinta a la que se vive en Cangas. Pero tal vez una de la soluciones pase porque el Concello de Moaña cree este tipo de plazas y se pueda opositar a ellas. No obstante, Bieito Pérez afirma que si el 112 llama al Grupo Municipal de Emergencias de Cangas para trasladar a los médicos del PAC es por una cuestión de cercanía.

Vuelven a reivindicarse las urgencias para Moaña

La intención de la alcaldesa de Cangas es reunirse con su homóloga de Moaña, Leticia Santos, cuanto antes. Se quieren examinar todas las posibilidades para una colaboración correcta que ayude a mejorar la vida de los ciudadanos. Victoria Portas tiene en mente una coordinación como la que ahora mismo mantienen las ambulancias, que aunque haya una asignada en cada concello de la comarca, actúan indistintamente en los tres municipios, dependiendo de la carga de trabajo. La regidora local canguesa también señala que lo que pasó el domingo pone en evidencia la falta de medios sanitarios en la comarca de O Morrazo. Moaña quiere que el Sergas devuelva el servicio de urgencias que retiró durante la pandemia del COVID-19. De hecho, ya hubo movilizaciones en este sentido, que de momento no sirvieron de mucho. Victoria Portas quiere también incidir en esta carencia, que ayuda, también, a saturar el servicio del Grupo Municipal de Emergencias.