Aurora Prieto: "El camión de A Choupana es un despropósito"

Vecinos del camino de A Choupana insisten en que, si hoy el Concello de Cangas permite el paso del camión de propano a la casa de una familia, que ha recurrido al Defensor del Pueblo, saltándose la limitación de la señal que indica que por el vial no pueden pasar vehículos de más de 3,5 toneladas de peso, ellos se van a oponer. Dicen que no puede ser que la ley se aplique para unos y para otros no, como indica una vecina que carece de saneamiento en su casa y la semana pasada tuvo que llamar a un camión para vaciar la fosa séptica, pero dio la vuelta porque con ese vehículo no podía pasar.

Por lo de pronto, el Concello colocó el viernes unas vallas para impedir a los vecinos aparcar en el vial con el fin de dejar pasar al camión este lunes, en una situación que ha tensionado el ambiente y la reacción de los vecinos que sacaron un comunicado público. La alcaldesa, Victoria Portas, aseguraba ayer que ella no había dado orden de colocar las vallas, sí que pidió un informe técnico y que hoy hablará con el arquitecto municipal sobre este tema. Parece ser que las vallas se colocaron en base al informe favorable del técnico municipal que en el documento recoge que no hay inconveniente para que pase el camión y que, si se producen daños, la empresa suministradora se deberá de hacer cargo. Los vecinos de A Choupana y Serra Nacente de Abaixo acudieron el viernes al Concello a saber los motivos de esta señalización y al no estar la alcaldesa, fueron recibidos por la concejala de Servicios, Aurora Prieto, que considera coherente lo que reclaman y que se haga caso a una señal que limita el tonelaje debido a los problemas estructurales. No entiende la concejala por qué la empresa de propano no dispone un camión más pequeño y que la familia en cuestión siga con la cabezonería de que pase el vehículo grande. La edil llamó al concejal de Hacienda y mano derecha de la alcaldesa, Mariano Abalo, para decirle que “hay que dar una solución a los vecinos y dijo lo mismo que yo, que la empresa debe enviar un camión más pequeño”. Aurora Prieto califica de “despropósito total” que se intente llevar el propano con un camión grande, sin respetar la señal, y pide al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que pidió al Concello que informara de esta situación, que venga a conocer cómo son los viales aquí, ya que los informes los hace desde su despacho en Madrid. La propia edil asegura que en la parroquia en donde ella vive, también hay viales estrechos por donde deben de circular camiones de poco tonelaje. La posición de los vecinos Los vecinos quieren dejar claro que ellos no se oponen a suministrar propano para la calefacción a una familia, como ésta les acusa desde hace semanas. Se oponen a que este propano venga en un camión de 25 toneladas “porque el acceso que tenemos por nuestras casas no reúne las condiciones de seguridad para tal tonelaje y hay riesgo de derrumbe de muros”. Añaden que desde hace 18 años hay esta señal que prohíbe el paso de más de 3,5 T. por razones de seguridad y que en este barrio todos los vecinos se llevan bien, nunca hubo problemas de convivencia “somos solidarios y comprensivos, no malas personas como quiere hacer creer esta familia que lo único que persigue es pisarnos a todos los vecinos para resaltar su poderío pasándose por los forros la señal que indica el tonelaje. Lo que le pedimos es que traigan un camión más pequeño”. Añaden que de nada les vale que el informe del arquitecto municipal ponga que, si hay daños, los pague la empresa, porque si el camión mete una rueda, vuelca y explotar, de qué daños les van a resarcir.