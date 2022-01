La piscina de Bueu supera los 2.500 usuarios en sus primeros nueve meses de vida

Un total de 2.536 personas hicieron uso de las instalaciones de la piscina municipal de Bueu desde la apertura de la misma el 29 de marzo del año pasado. Los datos de los nueve primeros meses de actividad a fecha 31 de diciembre no hacen sino confirmar, según asegura el gobierno local, el impacto positivo de la infraestructura en la sociedad buenense, a la vez que garantizan la sostenibilidad de la misma una vez se adjudique el contrato de gestión y comience a cobrarse por un uso que, por el momento, es gratuito.

Los más de 2.500 usuarios únicos salen tanto de aquellas personas que utilizaron el vaso como de los alumnos de las clases de gimnasia de mantenimiento y de zumba que se pusieron en marcha a partir del mes de octubre pasado. La lectura desde el ejecutivo de Félix Juncal es que el grueso de ellos se convertirán en futuros abonados, pero también se apunta que muchos otros todavía no se han acercado a las instalaciones a la espera de que se activen el resto de cursos y actividades, y, especialmente, la sala de fitness con gimnasio. Las previsiones son, pues, optimistas. “Las expectativas son muy buenas y los números demuestran que esta era una infraestructura demandada por la ciudadanía”, afirma el alcalde buenense.

La adscripción de usuarios tuvo en el mes de abril su apogeo, con un aluvión de personas que se decidieron a probar la nueva infraestructura. En ese arranque se produjeron 663 altas, y a continuación el ritmo se mantuvo constante para superar el centenar de nuevos usuarios de forma consecutiva durante seis meses. Tan solo en noviembre y en diciembre las personas que acudieron por vez primera a la piscina estuvieron por debajo de las cien.

El Concello asegura que la cifra confirma las “buenas expectativas” para el futuro de la instalación

La utilización de la piscina no se ha limitado únicamente a los habitantes de Bueu, sino que desde el Concello se ha detectado también que la infraestructura ha servido de polo de atracción a personas de municipios limítrofes. Pero no solo eso, sino que incluso se ha destacado el uso de las instalaciones durante el verano. “Es una época en la que la asistencia se resiente habitualmente en este tipo de servicios, pero que aquí no ha sido así”, señala Juncal, algo que explica en la presencia tanto de turistas como de personas que cuentan con una segunda residencia en Bueu. Prueba de ello es que el segundo mejor registro fue en agosto, con 158 altas.

En cuanto a las reservas (entradas en las instalaciones) en estos nueve meses de funcionamiento la cifra se eleva a las 17.916, a una media de 1.991 al mes. El efecto llamada de la inauguración de la piscina tuvo su reflejo en los dos primeros meses, con cifra récord en abril (con 3.458 reservas), seguido de mayo, en el que hubo 2.649. El tercer mes en número de reservas fue el de agosto con 1.919. El más flojo fue el pasado de diciembre, atípico por el puente y las fiestas navideñas, además de por el incremento de las cifras del Covid-19. Se registraron 1.341 visitas.

En cuanto a la diferencia en cuanto a sexos, las mujeres son mayoría en el número de reservas (9.601 por las 9.127 de los hombres), si bien en los últimos tres meses ha habido un repunte en el uso de las instalaciones por parte de los hombres.

La adjudicación de la gestión, para primavera

El horizonte de finales de primavera o principios de verano es el que se ha marcado el gobierno local de Bueu para la adjudicación del contrato de gestión de la piscina municipal, una apuesta que dejará en manos de una empresa privada el trabajo del día a día en las instalaciones, pero con el concello ejerciendo un control directo del mismo. Las causas de la dilatación en el tiempo de ese contrato obedecen tanto a la necesidad de incluir ese contrato dentro de los presupuestos de este año como al volumen de actividad en los diferentes departamentos municipales.

“Tenemos encima de la mesa muchos expedientes del Plan Concellos 2021, la segunda fase del astillero de Banda do Río de 2020 y la ampliación de la biblioteca a través del ReacPon”, comenta el regidor buenense, Félix Juncal, que aspira a impulsar todos ellos en las primeras semanas de este año. Muchos de ellos deben cumplir unos plazos, por lo que apremia su tramitación. A ellos une el alcalde otras tareas como el informe sobre las alegaciones a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Es una etapa intensa en la que hay que ir desbrozando el camino”, afirma.

En paralelo, el ejecutivo buenense quiere tener listos los presupuestos de 20200 para darle una cobertura crediticia no solo a la licitación del servicio de la piscina municipal, sino también a la adquisición de equipamiento para las diferentes salas, en especial la de fitness. La gestión económica deberá ir acompañada de una tramitación en paralelo, con la necesidad de aprobar varios documentos. El más evidente son las bases del contrato de gestión de las instalaciones, pero hay que hacer lo mismo con el pliego para la compra de equipamiento, con el reglamento de funcionamiento de la piscina y con la ordenanza fiscal para fijar los precios públicos por el uso del espacio.