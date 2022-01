La misma empresa que retiró un guacamayo de un árbol en Domaio, rescata un gato en Oleiros

La empresa de poda y talas en altura Arboricultura Gaia, de Pontevedra, que el pasado mes de noviembre había actuado en la parroquia de Domaio con el rescate de un guacamayo de un vecino que había escapado de la casa y quedó atrapado en un eucalipto a 30 metros de altura, ha vuelto a protagonizar una actuación de rescate de un animal doméstico, en esta ocasión en Oleiros, en A Coruña. Ocurrió el pasado día 7 y lo hizo de manera altruista para bajar de un pino, a 25 metros de altura, a un gato, de nombre Coco, que llevaba tres días ahí arriba y sus dueños estaban desesperados.

A través del Facebook y de la página Animales perdidos en A Coruña, conocieron la historia del gato, de cómo su propietario estaba angustiado y que había intentado bajar al animal de todas las maneras posibles, con cuerdas, escaleras, incluyo pidiendo el auxilio de las fuerzas del orden, pero sin éxito. El dueño del animal asegura que llamó a la Policía de Oleiros, al Concello, al 112 y a los bomberos, pero le respondieron que por un gato no podían movilizarse.

El felino estaba sin comer y sin hidratarse desde el pasado 5 de enero que se escapó de su casa y la meteorología no era la más adecuada, con frío y lluvia.

Los integrantes de esta empresa de Pontevedra no dudaron en ayudar a la familia de forma altruista, como también lo hicieron en el caso del guacamayo de Domaio, y tres profesionales se desplazaron a Oleiros y accedieron hasta el gato por el pino con una cuerda. No conciben que desde las fuerzas del orden de este municipio no se hubiera prestado auxilio a esta familia para rescatar a la mascota y recuerdan que desde el pasado 5 de enero, los animales forman parte del núcleo familiar.

Desde la Asociación de gatos Minchiños de Moaña también se ayudó a difundir por las redes sociales la situación del felino Coco, lo que contribuyó a que llegara hasta la empresa pontevedresa y decidiera esta actuación altruista. Esta asociación tuvo una participación decisiva también en Moaña para encontrar a un gato de una familia de Bilbao que habían perdido durante sus vacaciones de verano en este municipio. Gracias al tesón demostrado, las redes sociales y el apoyo de muchas personas, "Horus" fue localizado casi tres meses después. Apareció en una casa de Vilaboa y pudieron identificar al felino por la publicidad que se había realizado del mismo.