El COVID vuelve a bajar en los últimos siete días

La comarca volvió a experimentar ayer un descenso en el número de nuevos casos de COVID en los últimos siete días y ya encadena cuatro jornadas consecutivas de descenso en los tres municipios y el quinto a nivel de O Morrazo, al subir Cangas el día 4 con 10 casos en los últimos 7 días. Así, la comarca se situaba ayer, según los datos del mapa de coronavirus del Sergas, con 472 nuevos positivos en la última semana, registrando 61 menos que la jornada anterior, aunque en el acumulado a 14 días subió a 1.190, pero leve en solo dos casos.

En los últimos 7 días Cangas registró 249 casos -36 menos que el día anterior; Moaña tiene 138 -18 menos que el día anterior- y Bueu 85 -7 menos que la jornada previa. En el acumulado a 14 días, Moaña baja a 369 (tres menos que el día anterior) y Bueu sube a 208, aunque solo un caso. Los datos de la EOXI_de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés siguen marcando diferencia. En Bueu, por ejemplo, el día marcaba 228 positivos, 4 más que el día anterior.,

La bajada de contagios empieza a notarse en las agendas de los médicos de Atención Primaria que han vivido esta sexta ola de COVID con situaciones de colapso en los centros de salud, de ahí que desde la gerencia del área sanitaria de Vigo se hubieran adoptado medidas como no seguir cubriendo los huecos libres de los facultativos con más citas de pacientes no urgentes por las tardes. De todas formas, la situación no se ha notado, ya que prácticamente las agendas de los médicos estaban ya cubiertas cuando se adoptó la medida.

Nueva protesta en Moaña

Precisamente hoy, los vecinos de Moaña vuelven a salir a la calle para reclamar una mejora en la Atención Primaria en el centro de salud y recuperar las urgencias que desde que comenzó la pandemia se trasladaron a Cangas.

Desde mediados de diciembre, la Mesa da Sanidade de Moaña, que preside la alcaldesa, y en la que está integrada la Plataforma local de defensa da Sanidade Pública celebra concentraciones todos los domingos para reivindicar estas mejoras. La concentración de hoy está prevista para las 11:30 delante de la casa del Mar, como las anteriores. En representación del gobierno está previsto que intervenga el concejal Odilo Barreiro, ante el confinamiento de la alcaldesa y la usencia de la alcaldesa en funciones, Marta Freire. La portavoz de la Plataforma de defensa da Sanidade, Concha Trigo, se reincorpora tras estar confinada. Califica de escándalo la actual situación sanitaria: “Solo atienden COVID y urgencias y me consta que no dan abasto”. Añade que esta semana faltan tres médicos y por la tarde no se dan citas.