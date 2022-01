El Concello coloca vallas en el vial de A Choupana para que pase el camión de gasoil y los vecinos saldrán a oponerse

La tensión vecinal crece en A Choupana y la Policía Local de Cangas teme lo peor. Ayer al mediodía el enfrentamiento vecinal se hacía patente en el camino por el que un vecino pretende que pase el camión de suministro de gasoil para que su casa pueda contar con calefacción y agua caliente durante el invierno. El Concello colocó hace dos días unas vallas para impedir aparcar a los vecinos con el fin de que el lunes pueda pasar el polémico camión de gasoil a la casa de una familia, pero el resto de personas que viven en el lugar -unas 12 casas- y que se oponen a que pase un camión de más tonelaje que los 3,5 que indica la señal, ya anuncian que saldrán a la calle a oponerse. Temen que puedan producirse derrumbes si pasa un camión de más tonelaje del que permite la señal. Las vallas aparecieron ayer apartadas contra los muros de las viviendas.

Desde que se conoció que la familia había llevado el conflicto al Defensor del Pueblo y éste abrió expediente informativo, la crispación va en aumento. La Policía Local está convencida de que hay más que un simple conflicto por el paso de un camión para suministrar combustible. Y teme que la situación se agrave en algún momento, si se siguen forzando las cosas.

Por lo de pronto, la Policía Local elevará un informe de lo pasado ayer a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, con la intención de que sea el arquitecto municipal quien determine si existe peligro para los muros como hablan los vecinos o no. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, señala que en su informe del mes de noviembre se apuntó que no existía problema para que pasara un camión de más de 3,5 Toneladas, haciendo una excepción a la señal que lo prohíbe. También el informe del arquitecto municipal dejó claro que al ser un camino asfaltado no había problema ninguno para los muros.

"No somos malas personas como se nos quiere hacer ver por parte de esa familia" Vecinos que se oponen al paso del camión

Pero los vecinos que se oponen están convencidos de que sí existe peligro para los muros. En un comunicado hecho público ayer señalan que ellos no se oponen a que se suministre combustible a la casa del vecino denunciante, como él les acusa. Afirman que lo único a lo que se oponen es que el combustible llegue en un camión de 25 toneladas, porque el acceso actual para sus casas no reúne las condiciones de seguridad para que pasen ese tipo de vehículos, ya que existe un riesgo de derrumbe de muros. Recuerdan que desde hace 18 años existe una señal que prohíbe el paso a los camiones de más de 3,5 Toneladas por razones de seguridad.

“Aquí en este barrios todos los vecinos nos llevamos bien. Nunca tuvimos problemas de convivencia, somos solidarios y comprensivos, no somos malas personas como se nos quiere hacer creer esa familia que lo único que pretende es pisarnos a todos los vecinos para resaltar su poderío pasándose por el forro la señal que marca el tonelaje permitido. La única exigencia que le hicimos es que traigan un camión más pequeño por la seguridad de todos nosotros. La solución están en su manos. Así de fácil. Así de sencillo”, manifiestan los vecinos.

Con fecha del 30 de diciembre de 2021, el Defensor del Pueblo escribió al Concello de Cangas anunciándole que ha iniciado actuaciones en relación a los hechos descritos por la familia Pallares Barba, por lo que solicita que se remita información sobre esta cuestión, a los efectos previstos en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 3/1981, del 6 de abril que regula la mencionada institución.

La Policía Local de Cangas señala que la fecha para la que estaba previsto que llegara un camión con combustible para servir a la vivienda de Pallares Barba era la de mañana. De hecho el Concello de Cangas puso vallas para impedir que se aparcara en la zona.

¿Y por qué no un vehículo más pequeño?

Lo que no entiende muy bien la Policía Local es la razón por la que la empresa que suministra de combustible la casa en cuestión no se decide a entrar con un camión más pequeño o porque la familia no cambia de proveedor si es que la empresa actual no tiene ese camión de menos de 3.5 toneladas, que en Galicia son muy habituales porque hay que llegar a casas por caminos estrechos y sin asfaltar bastante más complicados que el de A Choupana. Considera que este paso aliviaría mucho la tensión entre las partes. Esta labor de mediación la tendrá que volver a hacer la alcaldesa de Cangas, Victorias Portas, que ya ejerció ese oficio en el mes de noviembre. La regidora abogó siempre por una solución dialogada, en vez de acudir a medidas por la fuerza. Claro que el hecho de que el conflicto haya llegado hasta el Defensor del Pueblo no sentó nada bien a los vecinos que se oponen, ya que consideran que se les están poniendo como malos ante todo Cangas, cuando ellos solo pretenden que se cumpla la señal por razones de seguridad de los muros.