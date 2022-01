La Valedora insta a la Xunta a que actúe contra el vertedero del Concello en O Casal

El punto de vertido que el Concello de Moaña está utilizando en la zona de O Casal, junto al viaducto de la autovía, como depósito temporal de material de obras, arena y algas, sigue siendo objeto de polémica y de la intervención del grupo ecologista Luita Verde que ha presentado una queja ante la Comisión de peticiones derl Parlamento Europeo y ante la Valedora do Pobo por la falta de respuesta de la Consellería de Medio Ambiente. por estos vertidos en parcelas clasificadas como suelo rústico de protección agropecuaria y en el corredor ecológico del POL.

El grupo ecologista asegura que no se trata de un vertedero controlado, sino incontrolado e ilícito de residuos que no cumple con las medidas legales de impermeabilización. Con fecha de 30 de diciembre, la Valedora do Pobo les informó que ante la falta de respuesta de la consellería, volvió a requerir la preceptiva comunicación de fecha de 29 de octubre para que adopte cuantas medidas sean precisas de organización, medios humanos y materiales que la disponibilidad presupuestaria permita, a fin de que se eviten retrasos en la la tramitación de las denuncias medioambientales para que los procedimientos se tramiten de acuerdo al principio de eficacia en los plazos dispuestos por la normativa y que se tramite el correspondiente expediente sancionador o, en su caso, la prescripción de la infracción.

Después de un año de su primera denuncia, el grupo ecologista señala que la Xunta de Galicia, que tiene delegadas a nivel estatal las competencias en materia de residuos y suelos contaminados en la comunidad, no las ejecuta por inacción y está permitiendo que el Concello de Moaña, a través del departamento de Servicios y Obras siga vertiendo en esta zona, provocando lixiviados dentro de un suelo rústico de protección agropecuaria, anexo al de aguas e infraestructuras, según el Plan Xeral de Ordenación Municipal y dentro del corredor ecológico, según el Plan de Ordenación do Litoral (POL).

Añade que el depósito de residuos ha generado un vertedero de unos 50 metros de longitud, por 40 de ancho y 3 de alto y que va en aumento con vertidos que van desde grandes cantidades de tierras, restos vegetales de podas y escombros de obras de todo tipo -cemento, asfalto, losas de cerámica esmaltada, cartón, tuberías, cableado, envolturas plásticas, y ropa usada con polietileno, poliéster y policloruro de vinilo, piezas metálicas de fontanería, inodoros, calderas, electrodoméstico, restos de láminas de fibrocemento de uralita y la aislante con amianto y, en muchos casos todo junto sin ninguna separación selectiva dentro de los propios sacos de obra.

Podas mezcladas con escombros de obras

El pasado 11 de noviembre, la Valedora había comunicado al grupo ecologista, a raíz de su queja, que el Concello de Moaña le informó ue la parcela descrita como muniicpal es empleada por la brigada de Servicios para depositar temporalmente materiales de obra que después son llevados a la planta de transferencia de la Mancomunidade do Morrazo. El grupo ecologista asegura que es totalmente falso y que se ha convertido en un vertedero e ilegal, en donde se está produciendo vertidos de forma continua durante varios gobiernos municipales desde hace más de una década, agravado por el incremento sustancial del mismo en los últimos años. Añade que no se está trasladando nada a la planta de la Mancomundade ya que los residuos se están enterrando en medio de toneladas de tierra y arena procedente de la limpieza de la playas. El Concello alegó que los restos de poda es materia triturada que se usa como estructurante para el compost individual y colectivo, lo que para Luita Verde es una declaración demagógica porque muchos no se trituran y al final son mezclados con los escombros enterrados.