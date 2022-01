Dejó la concejalia remunerada de Medio Ambiente y se fue a Madrid a cubrir la plaza que había ganado en oposición en el Ministerio de Exteriores. Pero mantiene, desde la distancia, el cargo de secretario xeral del PSOE de Cangas. Hugo Fandiño sigue vinculado al proyecto que le llevó a ser primer teniente de alcalde de Cangas. Habla sin miedos, perocon distancia y defiende al máximo a los que fueron compañeros de grupo municipal.

-¿Sigue pensando que fue un acierto no haber pactado con el PP?

-Cuando nos presentamos a las elecciones en 2019 lo hacíamos como alternativa al gobierno tripartito existente en su momento y como alternativa al PP. Nuestro objetivo era formar un gobierno alternativo a dos opciones que ya habían tenido su oportunidad de gobernar. Los resultado no nos permitieron conseguir esa opción, entonces a la hora de formar un gobierno compartíamos y compartimos más con ACE y con Pazos que con el PP. No fallan los proyectos, lo que fallan son las personas.

-¿Lo haría ahora como una especie de gobierno a la alemana?

-No cambiaría de opción. Era el mensaje que nos habían mandado los canguesas y las canguesas en las elecciones. El gobierno municipal ACE-PSOE cuando estaba Pazos funcionaba y desatascó muchas cuestiones.

-¿No pensó alguna vez que el cese de Eugenio González era algo que se había planeado entre las bambalinas de ACE?

-Desconozco si entre bambalinas o delante de todo el mundo. Lo que sé es que no interesaba tener al PSOE dentro del gobierno municipal trabajando y haciendo cosas por el pueblo. No interesaba que el PSOE desbloqueará asuntos como el conflicto del agua, el cementerio de Darbo o las aceras de O Viso. Y eso no interesaban a quienes cesaron a Eugenio González.

-¿Se sienten engañados por ACE?

-Como dije antes no engañan los proyectos o los partidos, engañan las personas. No me siento engañado, me siento perplejo ante conductas o actitudes con compañeros socialistas del gobierno con los que se han compartido metas siendo las medidas tomadas contra ellos desproporcionadas. A no ser como dije antes, que tu interés sea impedir que el pueblo vea desbloqueados sus principales problemas.

-¿Piensa que Aurora Prieto debió de tomar otra posición; o EU, a la que tanto apoyaron ustedes?

-Cada uno es libre de tomar las decisiones que considere oportuno en cada momento. Pero creo que es necesario hacer balance del sitio que debe ocupar cada uno después de los acontecimientos. Y creo que el trato que se ha tenido con EU y con Aurora no ha sido el correcto y desde luego yo tomaría otra postura.

-Me imagino que no habrá tentaciones de regresar.

Yo nunca me he ido. Hablo con Eugenio y con el resto de compañeros todas las semanas, hablo con gente del pueblo, con gente de asociaciones que me llaman. Sigo siendo secretario general y desde el partido puedo observar la falta de gestion municipal y desgobierno en que está sumido el pueblo.

-¿Cómo puede afectar esta situación a nivel electoral? Todo apunta a que el PP volvería a ganar las elecciones si por la derecha no se presentan otros partidos.

-Cangas es consciente de los problemas en los que lleva instalado muchos años y no le permiten avanzar. Y con el fin de avanzar era con el que nos presentamos. La gente está cansada y los que presenten proyectos o gente anclada en un pasado ya denostado no tendrán buen resultado electoral. Los que sean capaces de desatascar los problemas e ilusionen a las vecinas y vecinos tendran buen resultado. Y el PSOE en eso siempre ha estado.

-¿Volverá el PSOE a buscar un mirlo blanco para ganar las elecciones o se fijara en la cantera?

-El PSOE siempre tiene candidatos de la gran familia socialista con o sin carne. Creo que toca ilusionar a la gente y mandarle el mensaje de que podemos hacer avanzar a Cangas juntos.

-¿Qué le diría ahora mismo a la alcaldesa?

-Pues le diría que en política no hay que dejarse llevar por las rabietas ni por las decisiones precipitadas. Porque pueden tener repercusiones o consecuencias para toda la población. Lo vemos ahora mismo. Su actuación sin pararse a pensar en las consecuencias ha sumido al pueblo en un desgobierno y en una falta de gestion absoluta. Además le preguntaría si las vecinas y vecinos de Cangas se merecen esa falta de gestion por actuaciones como las señaladas.

¿-Su futuro en la agrupación?

Está ligado a la agrupación. Tocará después de los congresos provinciales abrir una reflexión a nivel local. Valorar si el trabajo realizado estos últimos años ha sido adecuado o no y en base a eso habrá que tomar decisiones. Estaré donde quiera la militancia del PSOE .