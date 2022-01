Eugenio González afirma que Abalo pide ahora el diálgo que no buscó para echar al PSOE del gobierno”

Sigue la polémica en torno al Plan de Concellos. El portavoz del grupo municipal socialista de Cangas, Eugenio González, considera una broma de mal gusto que Mariano Abalo, el líder de ACE, partido político que sustenta al gobierno local, se atreva a hablar de participación y diálogo cuando no hubo ninguna de las dos cosas cuando decidieron echar del gobierno a los concejales del PSOE “en complicidad con el quién el bien sabe”.

Eugenio González quiere dejarle bien claro a Mariano Abalo y a su gobierno que los votos del PSOE no van a ser un antojo ni un cheque en blanco para que usted y su compañera siga campeando a sus anchas por el Concello. “Usted, si quiere tramitar un Plan Concellos, tendrá que presentar a la oposición un proyecto de lo que quiere hacer. No vale convocar reuniones por convocar y que los demás les hagan el trabajo”, manifiesta el portavoz socialista.

El PSOE también sale al paso de las manifestaciones del BNG en la que su líder Mercedes Giráldez afirma que no se admiten los antojos y rebote de partidos políticos como el PSOE, “solo decirle que estos mismos antojos y pataletas las tuvieron ellos cuando decidieron no entrar en el equipo de gobierno. Quizás ustedes tenga una parte de culpa y se ahora se da esa situación de desgobierno cuando se hicieron eco de la acusación de este portavoz de mala gestión y escándalo público por el tema de la dunas de Rodeira y no acusaron a quién firmó la autorización para cometer las irregularidades. El PSOE quiere dejar bien claro a Mariano Abalo que si se pierde alguna subvención o el Plan Concellos será por culpa del gobierno y asociados, no por culpa de los demás. Eugenio González recuerda a Abalo y al BNG la subvención de 1,2 millones de euros de la Diputación que se perdió y que nadie abrió la boca o dijo algo del famoso coche eléctrico de la Policía Local. “A nosotros se nos dio la patada por lo que sucedió en Rodeira que usted planificó con la alcaldesa y alguien más”.

Por eso el PSOE advierte a Mariano Abalo de que no pida ahora sentido común cuando él no lo tuvo, sabiendo que nadie del PSOE tenía firmado nada que justificara echarlos del gobierno. “No venga ahora a darnos lecciones de moralidad y no pida diálogo cuando ustedes no tuvieron nada de eso.”. Concluye González que el grupo municipal del PSOE presentará lo que tenga que presentar dónde tiene que presentarlo”.

Por su parte, la Asociación de Vecinos Nos, de San Pedro y Cima de Vila, manifiesta que el borrador del gobierno sobre las propuestas de obras del Plan Concellos destaca por la inexistente de sus propuestas de mejora, a pesar de que cuando se solicitó su aportación el colectivo actuó de forma rápida y elaboró un listado de preferencias, tal y como se demandaba. “Queremos mostrar nuestra decepción ante el hecho de que se tuvieran en cuenta ninguna de nuestras propuestas. Confiamos que en la propuesta definitiva del Plan Concellos se pueda incluir alguna de nuestras peticiones más urgentes”.