El gobierno tiene sin recepcionar también la EDAR de Cangas y las obras de la calle Poio

El grupo municipal del PP afirma que el Concello de Cangas no solo se niega a recepcionar la obra de la EDAR de Donón hecha hace diez meses, sino que ocurre con todas las obras que el gobierno adjudicó con cargo al Plan de Inversiones del ciclo del agua. Asegura el portavoz del PP, José Enrique Sotelo, que el actual gobierno encarga obras que después no recepcionar lo que pone en entredicho la moralidad del gobierno de Cangas. “La mentira permanente. Dicen una cosa y hacen lo contrario. Incluso hay una moción nuestra aprobada por unanimidad en donde se insta a remitir la relación de obras y los importes de las mismas con cargo al plan de inversiones del ciclo del agua a todos los grupos políticos y a recepcionar las obras y ponerlas en funcionamiento lo antes posible. Pues nada se hizo”.

Entre las obras que el gobierno local se resiste a recepcionar figura, además de la de la EDAR de Donón, la EDAR de Cangas. Fue el 3 de enero de este año. cuando la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, pide al Concello de Cangas la recepción de las obras. Hace mención a que el día 31 de julio de 2002 el Concello les comunicó que se aprobó el proyecto de Nuevos equipos de filtración y desinfección del agua tratada en la EDAR de Cangas, por un importe de 20.897 euros. La empresa solicita la recepción y también el reconocimiento de los importes invertidos con cargo al Plan de Inversiones.

También el día 3 de enero, la UTE Gestión Cangas presentó un escrito en el que solicita la recepción y reconocimiento de la inversión realizada en el proyecto “Renovación del saneamiento de pluviales y abastecimiento en la calle Poio”. La resolución municipal por la que se acuerda el citado proyecto data del 15 de abril de 2020, donde se comunica que el importe asciende a 25.747,97 euros.

El gobierno local siempre dijo que la recepción de las obras no se realizaba porque faltaba documentación que la empresa no había entregado. De hecho, la alcaldesa exhibió en un pleno documentación en la que se probaba que la concesionaria no había presentado toda la documentación solicitada para aprobar recepcionar la obra de la EDAR de Donón y que ésta pudiera funcionar.

El PP afirma que no se puede tolerar que obras hechas desde hace ya casi un año estén sin poder ponerse en marcha, perjudicando gravemente a los vecinos, como en el caso de la EDAR de Donón y también de la EDAR de Cangas, donde se realizó una importante y necesaria inversión para mejorar la depuración.

El PSOE pregunta a la alcaldesa por los retrasos en la entrega

El grupo socialistas de Cangas se apuró a presentar ya una serie de preguntas a la alcaldesa Victoria Portas relacionadas con estos casos de no recepción de los trabajos después de meses terminados. Su portavoz, Eugenio González, pide que la regidora local conteste si la obras comprendidas en el proyecto de renovación de saneamiento, pluviales y abastecimiento en A Rúa fuero decepcionadas y en qué fecha se produjo este requisito. También pide que conteste a las mismas preguntas pero relacionadas con la obra Proyecto de Conexión de la Fosa de Donón con la red de saneamiento de Viño y recogidas en un informe de final de obra firmado por las dirección de obra y quiere saber exactamente lo mismo respecto a los trabajos de los equipos de filtración y desinfección de aguas tratadas en la EDAR de Cangas.

Gestión Cangas y Concello, una relación tensa y llena de conflictos

La UTE de Cangas tiene pendiente varias cuestiones con el Concello. Hay sentencias recurridas por las autoridades municipales que condenan al Concello a indemnizar a la concesionaria del ciclo del agua por las modificaciones en la tarifa del abastecimiento de agua y el saneamiento. Las relaciones entre las partes son tensas y no hay que olvidar que el propio primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo (ACE) inició hasta tres expedientes para rescindir el contrato con la citada UTE por incumplimiento del mismo. No prosperó ninguna de las veces. En esto sí que contaba Mariano Abalo con el apoyo del grupo municipal del Partido Popular, que pocos después de firmar el contrato del agua se demarcó de la UTE.