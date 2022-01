Bueu ya tiene red de baños públicos

Bueu ya dispone de una red de baños públicos en su casco urbano. El gobierno local ha puesto en marcha en este arranque de 2022 el tercero de los aseos domotizados previstos en su plan con el que ha instalado en la Praza do Concello, y que se une a los otros dos que ya están operativos tanto en Banda do Río como en las inmediaciones del parque infantil de As Lagoas. El nuevo baño ya ha recibido un tratamiento de pintura antivandálica y en los próximos días se contempla la instalación de una pequeña rampa para dejarlo completamente accesible a todos los usuarios. El municipio buenense se convierte, de este modo, en el primero de O Morrazo en ofrecer este servicio, y además, en hacerlo en diferentes puntos del entramado urbano.

La apuesta del ejecutivo buenense por este tipo de instalaciones tiene que ver con la necesidad de ofrecer un servicio demandado tanto por vecinos como por turistas, pero también con la salubridad y el buen estado de los espacios públicos, tal y como ha manifestado en más de una ocasión el regidor buenense, Félix Juncal. El incremento de personas que pasean de forma habitual por el centro y las playas urbanas, así como la elevada ocupación del concello en época estival han empujado al concello a la instalación de unos aseos públicos que, si bien son habituales en ciudades de mayor tamaño e incluso en determinados países del ámbito europeo, son novedad en el entorno más próximo a Bueu. En varias ocasiones se había solicitado al concello que mantuviese abiertos los baños de las playas de Banda do Río y Portomaior más allá de la época veraniega. El gobierno local estrena el tercer aseo domotizado en la Praza do Concello La inversión total está en torno a los 113.000 euros, financiados a través de dos planes diferentes. Los de Banda do Río y la Praza do Concello entraron como uno de los proyectos del Plan Concellos 2020 de la Diputación de Pontevedra, mientras que el situado en As Lagoas se subvencionó con una ayuda de la Consellería de Infraestruturas de la Xunta de Galicia. Los tres aseos comparten las mismas características. Son públicos, de carácter gratuito, y están domotizados, lo que permite que sean autolimpiables y, por tanto, que la necesidad de mantenimiento sea nula, solventando uno de los mayores hándicaps de estos servicios. Cuentan con un sistema automático de apertura y cierre para permanecer operativos durante 15 minutos por usuario. Además, tienen tratamiento antivandálico para evitar grafitis y roturas. La idea es que puedan tener una limitación horaria para estar cerrados a partir de una hora de la noche.