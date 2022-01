El gobierno sigue sin recepcionar la EDAR de Donón 10 meses después de estar finalizada

El Concello de Cangas sigue sin recibir las obras que la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, llevó a cabo en Donón, relacionadas con la mejora de la depuradora y que se realizaron conforme al plan de inversiones. La empresa presentó el pasado día 4 de enero una solicitud de recepción y reconocimiento de la inversión realizada en el proyecto “Conexión en la Fosa de Donón con la red de saneamiento de Viño”. Asegura la empresa que tal cy omo consta en el expediente municipal 68.05/2019, fue remitida a ese concello en echa de 10 de mayo de 2021 la notificación en la se solicitaba la recepción por parte del Concello de las obras comprendidas en el citado proyecto y recogidas en el informe de final de obra por la dirección de Obra. También solicitaba el reconocimiento de los importes con cargo al Plan de Inversiones comprometido por la concesionaria conforme a las partidas recogidas en el proyecto y expuestas en la certificación de la dirección de obra y que suman 107.023,12 euros.

En este sentido, la concesionaria del agua afirma textualmente que “por tal motivo reiteramos nuevamente la necesidad de que se proceda a la recepción de esta sobras conforme a los procedimientos fijados por esa administración, así como el reconocimiento de las cantidades satisfechas en esta obra con cargo al Plan de Inversiones comprometido por la concesionaria, al mismo tiempo que rogamos nos den traslado de estos acuerdos de recepción y reconocimiento como trámite necesario para la adscripción de nueva infraestructura del servicio municipal vinculado al ciclo del agua.

Hay que recordar que la UTE Gestión Cangas concluyó en marzo la instalación del nuevo sistema de saneamiento en el lugar de Donón. En la primera semana de marzo terminó la instalación del nuevo pozo de bombeo en la salida de la depuradora. Los operarios de la empresa habían realizado con éxito prueba de carga en la tubería de impulsión de 910 metros que conecta la fosa de Donón con la red municipal de saneamiento en Viñó, que debe trasladar las aguas hasta la depuradora de Areamilla. En los meses de verano hubo disputa también con la recepción de estas obras y también con las de la EDAR de Cangas. En ese momento, la regidora local de Cangas, Victoria Portas (ACE) aportó documentos en los que dejaba ver que la concesionaria no había aportado la documentación correcta por lo que el Concello no podía proceder a este requisito. Los vecinos de Donón mostraron su malestar con el gobierno municipal y también con la empresa. Son ellos los que se encuentran enredados en medio de lo que parece ser una clásica refriega entre el gobierno de Cangas y la UTE. Esta disputa perjudica a los vecinos que no entiende que una obra que costó tanto dinero no pueda funcionar por una cuestión de papeleo burocrático.

En su momento, los vecinos de Donón se reunieron para expresar su malestar con la situación que, por lo que se ve, todavía se mantiene, sin que el gobierno municipal ofrezca una respuesta satisfactoria o comprensible para los vecinos, que aguardan impacientes la puesta en marcha de una obra que acabó hace diez meses. Los vecinos señalan que el Concello de Cangas debía ser el primer interesado en que la obra estuviera entregada de una vez, “pero no parece entusisamado”.