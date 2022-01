Se acabó la fiesta.

Tanta Navidad pasada por agua tiende a su fin. Se recogen las atracciones y se guardan hasta el verano, a la espera de que venga mejor, que no haya ya ninguna ola que sufear y que no exista esa tontería de nueva normalidad. ¡Que sea la que hubo siempre!

Cambiar el fútbol por el deporte náutico en el Alondras

Ya no sabemos a quién echar la culpa de tanto desmadre en campo municipal de O Morrazo. Se enterró ahí dinero público como si no hubiera un mañana y no pasa un año en el que suceda algo. Ahora llueve dentro de los vestuarios como si estuvieran al aire libre. Pero si algo tiene de positivo es que los jugadores de fútbol del Alondras podrán entrenar para ser olímpicos de verdad. Aquí, en Cangas, es el deporte náutico el que consigue medallas olimpiada tras olimpiada. Así que se olviden del fútbol, que no da más que disgustos y que se preparen a entrear con los remos, aprovechando el gran charco de los vestuarios. Que hay que ser positivo, ahora que nay tanta incidencia.

Una agenda como si no hubiese un mañana

La jornada laboral que tenía prevista ayer la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, era como si no hubiese un mañana. Estaba llena de reuniones en su despacho ymás allá de los confines del “muro”. Que no exigía tanto la víspera de Reyes como para una agenda de ir y venir, de llevar y traer, de subir y bajar. Que hasta el lunes no se recupera la actividad política normal. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. ¡Qué ya son ganas!.