El Defensor del Pueblo pide información sobre el caso del suministro de gasóil en A Choupana

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, solicitó información al Concello de Cangas respecto a los impedimentos que pone para que un camión pueda pasar por un vial para suministrar combustible a su vivienda en el barrio de A Choupana, postura que deja sin calefacción a esta familia durante el invierno.

Ángel Gabilondo relata en su misiva al Concello que se ha dirigido a él Fernando Pallares Barba, donde expone su preocupación por el conflicto vecinal en el Concello de Cangas, respecto al paso de un camión de gas para calefacción y agua caliente. “Según señala el ciudadano, hay un grupo de vecinos que impide el acceso del camión de gas, que no puede acceder a la vivienda del compareciente. El señor Pallares Barba indica que el camión solo necesita acceder dos veces al año y, de no poder hacerlo, su mujer y él mismo, de avanzada edad, no dispondrían de calefacción ni agua caliente en invierno”.

El gobierno local no permite la entrada del vehículo porque se mantiene en que hay una señal que prohíbe pasar por este vial a vehículos de más de 3,5 toneladas. Los afectados hablan de agravio comparativo porque aseguran que sí se permite pasar a un camión de 8 toneladas para suministra gasóleo a una vecinal.

El gobierno municipal había quedado en encargar un informe técnico que, de momento, no vio la luz. Ahora, teóricamente, deberá explicar por escrito sus razones para mantener este absurdo impedimento, porque deberá contestar al Defensor del Pueblo.