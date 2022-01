Los Reyes recorrerán 4 kilómetros en Cangas para evitar aglomeraciones

Las localidades de O Morrazo se preparan para recibir mañana a los Reyes Magos en un comienzo de año que sigue marcado por la sexta ola del COVID y que ha obligado a acometer cambios en las cabalgatas. Cangas y Moaña suspenden las recepciones y Bueu solo mantiene el recibimiento.

El Concello de Cangas ultima los trabajos para la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que este 2022 recupera la localidad -el año pasado solo hubo recepción en una carpa en la Praza da Constitución-, aunque con grandes medidas de seguridad frente al COVID. El recorrido, que se realiza el miércoles, será más largo para evitar aglomeraciones, tal y como confirman desde la Oficina de Voluntariado de Cangas. Por lo menos serán 4 kilómetros de recorrido, lo que ayudará a que las personas no se concentren solo en el casco urbano. Sólo desfilarán las tres carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, que no llevarán, como en años de normalidad, a acompañantes, por lo que no habrá tampoco tirada de caramelos. Son carrozas con tronos y motivos de Navidad.

La cabalgata saldrá a las 18:00 horas de A Rúa para recorrer, en su camino hacia el casco urbano, las avenidas Castroviejo, Ourense, Daniel Castelao, Bueu, Vigo y la de A Coruña, para rematar en A Madalena. Las carrozas realizarán el recorrido por todo el frente marítimo, aunque a la inversa de otros años cuando la comitiva partía de la rotonda de O Mexilón para realizar la recepción a los niños en el Concello. El COVID sigue impidiendo este formato que se espera poder recuperar este 2022, en el ansiado año de la vuelta a la normalidad plena.

Desde el Concello advierten que para evitar aglomeraciones en el entorno de la lonja y del mercado, las personas acudan con tiempo suficiente para aparcar, teniendo en cuenta los tramos cortados a la circulación. Las zonas de aparcamiento estarán debidamente señalizadas. Se pide buscar un sitio amplio y sin aglomeraciones para ver pasar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Es obligatorio el uso de la mascarilla y guardar la distancia de 1,5 metros con el resto de personas que no forman parte del núcleo familiar.

Como todos los años, desde el Concello se recuerda que está prohibido subirse al mobiliario urbano para evitar caídas y no invadir el espacio de recorrido de las carrozas para evitar caídas, incluso atropellos, así como estar atentos y vigilar a los más pequeños que suelen despistarse con facilidad. En caso de extravío, hay que mantener la calma y dirigirse a la Policía Local o Protección Civil.

En Moaña, el Concello mantiene la cabalgata, pero sin la recepción que se iba a celebrar en la Praza do Concello o en el pabellón da Xunqueira, en caso de lluvia, para evitar aglomeraciones debido a la ola de contagios del COVID. La cabalgata vuelve a su recorrido por Concepción Arenal -el año pasado los Reyes recorrieron el municipio en coches clásicos. La previsión es que parta a las 17:30 horas desde el muelle de A Mosqueira y acabe en el Concello. Este año, el Anpa de Domaio tampoco podrá realizar la recepción a los Reyes, como hacían siempre un día antes de las cabalgatas, debido al COVID.. Sí que ha hecho recogida de juguetes para Cáritas y de productos para la protectora de Animales

Bueu opta por extender la recepción real

Al contrario que en Cangas y en Moaña, el Concello de Bueu ha optado por suspender la cabalgata de Reyes, que iba a recuperar el formato habitual de los últimos tiempos, con la llegada de sus Majestades por mar a bordo de embarcaciones tradicionales, y el posterior desfile por las calles del centro del municipio. La situación Covid ha empujado a los rectores municipales a optar por extender la recepción a los Reyes que solía hacerse durante la mañana del día 5 de enero. De este modo, la recepción será en la carpa instalada en As Lagoas de 11 a 13.30 horas por la mañana y de 16 a 20 horas por la tarde. No habrá más actos programados con motivo de las fechas navideñas