Juncal destaca la estabilidad de Bueu y la piscina como sus grandes logros del 2021

Mantener la estabilidad institucional, política y económica en tiempos de pandemia. Ese es uno de los principales logros que el alcalde de Bueu, Félix Juncal, ha destacado a la hora de hacer el balance de su gestión en 2021, en un ejercicio que arrancó “con la puesta en funcionamiento de la piscina municipal a pesar de los negacionistas” y que finalizó con la instalación de los tres aseos públicos con los que contará el concello y que suponen “un importante servicio en materia de salubridad que desapareció de la realidad de muchos municipios”.

Precisamente la piscina es uno de los motivos de orgullo para el regidor buenense, que apunta que tras esta etapa en la que la ciudadanía “puede disfrutarla de modo gratuito” llegará la puesta en marcha al completo de las instalaciones, algo que sucederá, según sus previsiones, a finales de primavera o principios del verano.

El alcalde subraya el equilibrio “institucional, político y económico” del concello en plena pandemia

Más allá de la piscina Juncal recuerda las inversiones en materia de patrimonio, con la regeneración urbana de la aldea de Ermelo como proyecto más paradigmático, pero sin olvidar que “tras múltiples dificultades se acometerá la segunda fase del astillero de Banda do Río”. En este mismo ámbito también subraya la importancia del convenio suscrito con la Consellería de Cultura para que entre 2022 y 2023 se habilite la sala del Bueu Romano en Pescadoira. El alcalde buenense no olvida tampoco la colaboración con otras administraciones, en especial con “la buena sintonía” existente con Infraestruturas, y que ha permitido ejecutar obras como el Tramo de Concentración de Accidentes de Agrelo o la senda Trasouto-A Portela.

Para Juncal el año recién finalizado ha supuesto dejar expedito el camino a cuestiones que tendrán una gran relevancia en el Bueu del futuro. “Estamos en condiciones de optar a la bandera azul para la playa de Banda do Río y hemos aprobado planes estratégicos para definir las políticas del presente y del futuro de Bueu”, manifiesta. El Plan de Acción Municipal y el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía (Paces) se unen al Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) aprobado a finales de 2020. Pero también hace referencia el alcalde buenense a actuaciones en servicios más básicos como “la pavimentación de caminos, la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento o el esfuerzo que hemos hecho para contratar empresas que refuercen la labor municipal en materia de limpieza”.

La sala del Bueu Romano o la carpintería de Banda do Río, retos del futuro

Por último, Juncal echa mano de los datos económicos para respaldar su labor en el Concello. “Hemos sido capaces de duplicar nuestro esfuerzo en un servicio como el SAF (Servizo de Axuda no Fogar), que no es competencia municipal, destinando 260.000 euros”, señala, además de recordar también la aprobación de la RPT, “que no solo supone una mejora en las condiciones económicas del personal, sino una herramienta para poder gestionarlo”. Todo ello, sentencia, se ha logrado “sin haber actualizado las tasas municipales desde 2005, más allá de la subida obligada del IBI en su momento y de los procesos de revisiones. Y es algo muy destacable”, sentencia.

El plan de vivienda protegida como meta de este año

Aún poniendo de manifiesto los principales aspectos de su gestión en 2021, Félix Juncal subraya que “lo fundamental es lo que tenemos por delante. Lo que nos mueve cada día es contribuir a que Bueu siga mejorando y transformándose en un lugar más agradable y con mayor calidad de vida”. En esa línea de “trabajo por el Bueu que viene” el alcalde asegura que 2021 sentó las bases de proyectos que serán realidad este mismo año. En ese abanico incluye las propuestas financiadas a través del Plan Concellos como la mejora del pabellón Pablo Herbello, el ajardinamiento del antiguo cementerio y la ampliación del actual, pero también otros planes como la reforma de la biblioteca Torrente Ballester o completar la actuación en la carpintería de ribeira de Banda do Río.

Sin embargo, la gran meta para Juncal es la puesta en marcha de un plan municipal de vivienda protegida, algo que confía en realizar este mismo año. “El concello tiene que entrar en este mercado inmobiliario ofreciendo unas mejores condiciones”, señala. Sin el apoyo por el momento del Instituto Galego de Vivenda e Solo el gobierno local no renuncia a una de sus grandes apuestas de los últimos tiempos. En este ámbito sitúa el regidor el papel de un urbanismo que vaya más allá de los trámites del día a día para convertirse en “un elemento dinamizador de la transformación de Bueu”.

El convenio para la urbanización del centro de Beluso o la venta de parcelas municipales en el parque empresarial para financiar diferentes actuaciones son solo dos ejemplos de este nuevo rol.