El juicio del “New Polar” se celebrará en la Audiencia entre el 24 y el 26 de enero

Ya hay fecha para la vista oral del “New Polar”, barco en el que la Guardia Civil se incautó de 30 kilogramos de cocaína en 2019 dentro de una operación en la que se detuvieron a 6 personas, dos de ellas de Cangas, el cocinero Manuel C., y su ayudante, Luis P.S. Los otros detenidos eran vecinos de Vilagarcía, Poio y Vilaboa, Adrián B.; Alfonso S. y Luis C.V., respectivamente; y Rodolfo R.A. al que se identifica como el enlace en España de los proveedores de la sustancia con la que comercializaban los investigados.La vista oral tendrá lugar en la Audiencia de Pontevedra los días 24,25 y 26 de enero. Después de la del narcosubmarino, se trata de otra de las más importantes intervenciones contra el narcotráfico que tienen a Cangas como protagonista.

La defensa de los acusados del “New Polar” rechazó en octubre del pasado año la oferta hecha por el fiscal de rebajar la petición de pena de 9 a 7,5 años. En octubre de 2019 la titular del Juzgado Número 2 de Cangas, Eva López Domínguez, dictó auto de prisión contra dos de los detenidos días antes de la operación antidroga llevada a cabo por miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil (EDOA). Manuel C., el cocinero del barco pesquero, siempre negó su implicación en el caso, además se manifestó colaborador de la Guardia Civil. Declaró estar en contacto con los agentes de la UCO de la Guardia Civil, pretendidamente para proporcionarles información en la relación con las dinámicas comisivas como las descubiertas en el seno de la diligencias que se abrieron después, pero protagonizadas por los integrantes de la tripulación de otros barcos de pesca con puerto de destino de Cangas de O Morrazo. Pero el fiscal sostiene que Manuel C. se servía de su aparente colaboración con la UCO, ofreciendo datos sobre el desarrollo de las mareas de altura por distintos barcos pesqueros de Cangas y que se sospechaba que podían ser aprovechadas por individuos de las tripulaciones para introducir, entre los enseres, algunas cantidades de droga, para tratar de proteger así su propia actuación personal. Sin embargo, los días previos al 22 de mayo, el cocinero del New Polar infundó dudas sobre la veracidad de los datos que proporcionaba. El cocinero siempre negó que su ayudante estuviera involucrado de alguna manera. Varios de los implicados en esta operación tienen causas abiertas en Badajoz.

Según el informe del fiscal, tanto el cocinero como el ayudante de cocina actuaban en común acuerdo, aprovechando sus funciones profesionales en la cocina del buque “New Polar” , pero gracias a sus contactos con el resto de los investigados y con los proveedores de la cocaína con la que comerciaban, recibían la droga en una de las estancias del buque en el puerto uruguayo, la ocultaban en dependencias del barco controladas directamente por ellos y una vez de vuelta en el puerto de Cangas do Morrazo del New Polar la cocaína era entregada a los otros investigados. Luis C.V. , siempre según el citado informe del fiscal, era quien debía hacerse cargo de la cocaína traída por el cocinero y su ayudante en la marea del “New Polar”, correspondiente a la llegada al puerto de Cangas, con fecha de 22 de mayo como venía haciendo en mareas anteriores.