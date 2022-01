Un hombre resultó herido leve después de haber sufrido un accidente con su vehículo mientras circulaba por la carretera provincial que une el parque empresarial de Castiñeiras con Beluso. El suceso se produjo alrededor de las 10.30 horas cuando, por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del coche y cayó hacia un lateral de la vía. El vehículo, un Opel Astra, quedó inmovilizado en un pequeño desnivel.

Por fortuna, el accidentado, que viajaba solo, no parecía tener heridas de gravedad, aunque sí se encontraba un tanto conmocionado. Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bombeiros do Morrazo, del 061 así como la Guardia Civil, si bien no hubo que excarcelar al conductor. El herido fue trasladado posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario para comprobar su estado físico de modo más exhaustivo.