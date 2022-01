Patos de madera en el río Os Ladróns.

A falta de los de verdad, que parece haberse ido todos al Manzanares, por los riachuelos de Moaña navegan patos de madera, en un alarde de conocimiento marinero. Evoca también aquellos tiempos de juguetes de madera, “feito a mán”.

El PSOE no negocia con su ex socios

El grupo socialista del Cangas no tiene intención alguna de sentarse a negociar nada con aquellos que los echaron del gobierno. Asegura que resultaría poco entendible para sus votantes, por mucho que se trate del Plan Concellos. Así que los socialistas tienen pensado realizar su propia propuesta y someterla a aprobación. Para nada sentarse con aquellos que los vilipendiaron. Y hay otro hándicap más en todo esto. Los socialistas no entienden que la mesa para la negociación del Plan de Concellos se celebre la víspera de Reyes Magos. Que ya sabe que el gobierno es muy de regalar, pero que no debe llevar su querencia a tal extremo.

Las incógnitas políticas no resueltas en 2021

Y ya estamos en 2022 y seguimos sin saber nada de los nuevos salarios de los concejales de gobierno y de la propia alcaldesa. La regidora local, Victoria Portas, como le pasó en su día al PP, todavía no hizo público a qué colectivo, entidad o llámese como se quiera va a donar las extras que verano y la de Navidad, como dijo que iba a hacer. Tampoco nada sabemos del lugar elegido para realizar un camposanto de mascotas, que promovió el edil Adrián Pena.