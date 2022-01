Gestión Gangas propone un modificado para la obra de Epítiritu Santo que sube el coste en 47.000 euros

La polémica obra de abastecimiento y saneamiento en el barrio de Espíritu Santo alcanza una nueva fase que enreda todavía más estos trabajos que llevan ya casi dos meses paralizados. Para este campo de minas que es ahora la mencionada carretera que acaba con la paciencia vecinal se propone ahora como solución un modificado del proyecto inicial, que ascendía a 208.486,27 euros más IVA. Lo hace la concesionaria del ciclo de agua, la UTE Gestión Cangas, que es también la que que afronta la obra dentro del plan de inversiones propuestas al Concello de Cangas. Este modificado supone un aumento del presupuesto en 47.000 euros.

La modificación del proyecto se justifica porque una vez iniciadas las obras se pudo comprobar que el trazado de los colectores de saneamiento y de las tuberías de abastecimiento prevista en el proyecto resultaba completamente inviable porque los servicios se encuentran encima de los colectores saneamiento y de las tuberías de abastecimiento, tal y como se muestra en la siguiente sección esquemática elaborada en base a los datos reales recopilados en las actas realizadas, haciendo imposible la excavación de las zanjas proyectadas. En septiembre de 2021 se iniciaron las obras y se realizaron una serie de catas para localizar los servicios afectados. Las catas permitieron comprobar que el trazado de las canalizaciones de telecomunicaciones y energía difería del inicialmente previsto y que se encontraban sobre la vertical de los colectores de saneamiento existentes, lo que impedía la excavación de las zanjas proyectadas. La UTE Gestión también señala que, con posterioridad, a la redacción del poyecto y antes del inicio de las obras, se solicitó autorización a la Diputación de Pontevedra para la ejecución de la actuación debido a que el vial en el que se había previsto realizar las obras está adscrito a esa administración. “La autorización para la ejecución de las obras fue condicionada a la realización de una reposición muy diferente a la que se había previsto en el proyecto”. En el proyecto original se contemplaba el fresado, una capa de 20 centímetros de espesor de zahorra en la coronación de la zanja y una campa de rodadura de 5 centímetros de espesor a todo lo ancho del vial. “A la vista de la imposibilidad de retirar y sustituir los colectores existentes por otros de PVC se acordó anularlos y dejarlos en su posición actual y reconectar las acometidas a un nuevo colector de PVC 400 que discurra por el carril, fuera de la zona ocupada por los servicios existentes”.

En el proyecto original la actuación prevista en la red de abastecimiento consiste en la instalación de dos tuberías nuevas, una por cada margen del vía, con una longitud total de 666,0 metros así como cuatro arquetas de llaves y las correspondientes válvulas de aislamiento. En el proyecto modificado se mantiene el mismo diseño y solamente se modifica ligeramente el trazado en la planta para adaptarse a la situación de las canalizaciones de los servicios localizados, se sustituyen las arquetas por pozos y se aumenta su número debido a que ahora y dentro de la superficie del vía y a que han aparecido conexiones no previstas. Se amplia también en 31,0 metros la longitud para llegar al punto de conexión. En el caso del saneamiento consisten en la instalación de un colecto único de PVC 400 mm por el centro del vial y al que se conectarán las acometidas existentes, una vez se desconecten de los colectores actuales. A tal fin se ha previsto el fresado y demolición de una franja de pavimento por el vial, adaptando el trazado a la situación de los servicios.

El nuevo plazo de ejecución de las obras que se establece es para el 18 de febrero de 2022.

El modificado del proyecto tiene, ahora, que ser aprobado por el Concello de Cangas.

La dificultad del Concello para aprobar un nuevo cambio

Desde la oposición se aseguraba que las obras de Espíritu Santo estaban pendientes de la capa de asfalto solamente y también se mencionaba que tenía mucho que ver en todo este retraso el hecho de que el Concello de Cangas no quisiera ahora hacerse con este tramo de la vía, que la Diputación de Pontevedra estaba dispuesto a ceder al municipio. El modificado del proyecto deja claro que son asuntos propios de la obra, que es imposible de realizar tal y como se presentaba en el proyecto original, elaborado por el estudio Esinpro Ingeniería S.L. y que fue visado y entregado en agosto de 2020. Aún con todo, no será fácil de convencer no solo al gobierno local, sino también a la oposición de la necesidad de modificar un proyecto que supone aumentar el precio de la obra en 47.000 euros. No solo el Concello de Cangas, sino muchos otros están cansados de estas modificaciones, que aparecen con demasiada costumbre en las obras que se planean. Porque hay situaciones que sí se pueden prever con antelación.