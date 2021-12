O voceiro municipal do PSdeG-PSOE, Eugenio González, ameaza con acudir aos xulgados se o goberno de Cangas non lle facilita a información que demanda sobre a contratación dun arquitecto externo para a supervisión das obras de reposición da pista do pavillón do Gatañal, así como o informe das conclusións realizado polo técnico Javier Rial sobre posibles desperfectos graves.