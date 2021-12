Una casa rural (casi) bicentenaria por 2,5 millones

Hoy es Casa Videira, el primer establecimiento de turismo rural que comenzó a funcionar en Bueu en el año 2002, al lado del río Bispo. Pero su historia puede remontarse hasta 1847 y a lo largo de estos 175 años ha pasado por todo tipo vicisitudes, quedando incluso casi “sepultada” por una enorme masa de maleza hasta su recuperación en el año 1995 y posterior rehabilitación. Ahora la propiedad sale a la venta con un precio inicial de 2,5 millones de euros. No parece accesible a cualquier bolsillo, pero sus propietarios aseguran que el negocio funciona más que bien a pesar de estos tiempos pandémicos.

Allá por el año 2002 fue la primera casa rural que se abrió en Bueu y una de las primeras de la comarca de O Morrazo. Ahora está a la venta por un precio de 2,5 millones de euros. O bien por un alquiler mensual de unos 6.000 euros. Es Casa Videira, situada al lado del río Bispo y cuyos orígenes se remontan hasta mediados del siglo XIX. Así lo dice la fecha grabada sobre la piedra de la entrada de esta antigua casa de labranza: 1847. En 2022 cumplirá 175 años y hasta la fecha tuvo una vida bastante “agitada”, como reconoce su actual propietaria, Rosa Maquieira Delgado.

En algún momento del pasado, los dueños perdieron la propiedad por una deuda con un prestamista al que no pudieron pagar y finalmente acabó en manos de un abogado, cuyos descendientes la vendieron en el año 1995. “Cuando entramos aquí esto era un zarzal y poco a poco fuimos sacando a la luz todo lo que estaba oculto por la maleza, que era mucho”, cuenta Rosa Maquieira.

Hoy la propiedad, después de sucesivas compras de terrenos adicionales, abarca una superficie de 8.000 metros cuadrados, incluyendo 5.000 metros cuadrados de jardines y árboles frutales; una taberna rural acondicionada en un antiguo molino que fue de los Massó, en el que se pueden ver los elementos que lo hacían funcionar; y el propio hospedaje rural. La superficie construida supera los 600 metros cuadrados, con 15 habitaciones dobles.

Una de las últimas incorporaciones fue una carpa acristalada, semejante al “invernadero” del cercano Pazo de Santa Cruz, con capacidad para 200 personas y en la que se celebran bodas y otro tipo de eventos. A ello hay que unir dos pequeñas viviendas o apartamentos, completamente independientes, dentro de la propia finca.

“Tengo 66 años y creo que ya es el momento de descansar, por eso he decidido ponerla en venta o alquilarla. Por un lado, el corazón me pide seguir porque me gusta. Pero, por el otro, la cabeza me dice que es hora de parar”, cuenta Rosa Maquieira. Después de comprobar que entre la familia no había nadie dispuesto a tomarle el relevo decidió que lo mejor era ponerla a la venta o proceder a su alquiler, por lo que se puede consultar a través del portal web de la inmobiliaria canguesa Lares.

El precio de venta es elevado, aunque la propiedad lo justifica por todas las reformas acometidas desde la adquisición de los terrenos en el año 1995. “El negocio además funciona bien, con mucha demanda. El último verano tuvimos mucho trabajo y para 2022 la temporada de bodas, entre marzo y octubre, está casi completa”, explica.

Uno de los atractivos de esta edificación rústica es que se encuentra al lado del río Bispo y muy cerca de la ruta de senderismo que sube hacia la parte alta de Bueu. Pero al mismo tiempo está también muy cerca del centro urbano y de sus principales puntos de comunicación. “Durante todo este tiempo nos fuimos preocupando de incluir mejoras para la sostenibilidad, como un punto de recarga para vehículos eléctricos, la instalación de placas solares y en breve se colocarán paneles fotovoltaicos”, apunta Rosa Maquieira. A pesar de su decisión de pasar página asegura que lo hace con cierto pesar. “Este es un trabajo precioso y normalmente la gente se marcha encantada”, concluye.