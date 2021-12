El Eirado do Señal, en el centro urbano de Cangas, fue desalojado este mediodía tras detectarse un escape de gas en una tubería que abastece la zona y cuyo olor levantó las sospechas del vecindario, transeúntes y clientes de los establecimientos próximos. Policía Local, el Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil y los Bombeiros do Morrazo se desplegaron en la zona mientras operarios de la compañía reparaban la avería y restablecían e suministro, una hora después. A pesar de la alarma generada, no se registraron heridos ni daños personales ni materiales, y el operativo de seguridad se levantó poco después de las 13.00 horas.