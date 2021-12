La comarca camina hacia los 1.000 positivos y las discotecas cierran en Fin de Año "por responsabilidad"

La sexta ola hace tiempo que ya no es ola. Ni siquiera un tsunami. Las cifras de contagios diarios prosiguen su escalada y más que una curva la situación se parece a una pared vertical. La comarca de O Morrazo se encamina a los 1.000 positivos, un triste récord que, salvo sorpresa, se alcanzará entre hoy y mañana. Ayer, con los datos que aportan las Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo y Pontevedra-O Salnés había 933 casos activos de COVID-19. Y subiendo. Ante este panorama la mayoría de los empresarios del ocio nocturno han apostado por cerrar en la noche de Fin de Año por una cuestión de “responsabilidad”. Alguna discoteca tenía previsto adelantar esa celebración a la pasada noche, pero finalmente decidió que lo mejor era echar el cierre para evitar que la situación se agrave aún más o que se les pueda responsabilizar de algún nuevo brote.

Los datos que facilitaba ayer el Sergas apuntan que en comarca de O Morrazo hay ahora mismo 869 contagiados: 407 en Cangas, 302 en Moaña y 160 en Bueu. No obstante, la realidad parece que se asemeja más a las cifras que reportan directamente desde las áreas sanitarias de Vigo y Pontevedra, desgraciadamente con números más altos. Las cifras comunicadas ayer a los respectivos ayuntamientos llegaban a los 432 positivos en el caso de Cangas, 318 en Moaña y 183 en Bueu. Así, la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes oscila entre los más de 1.300 casos del ayuntamiento bueués a los más de 1.550 de Cangas y Moaña. Los tres municipios registran una marcada tendencia al alza. Incluso Bueu, que durante la semana pasada parecía que empezaba su desescalada.

A esta situación se llega cuando aún no se ha alcanzado siquiera el ecuador de las fiestas navideñas, con las celebraciones de Fin de Año y de Reyes aún por delante. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, anunció ayer que el lunes se reunirá el comité local contra el COVID-19 para analizar la situación, aunque antes ya se tomará una decisión con respecto a la cabalgata de los Reyes Magos.

La Xunta de Galicia, al anunciar las medidas para estos días, dejó en manos de los ayuntamientos la decisión sobre este tipo de eventos. Así, hoy en Cangas se valorará si se celebra, si se suspende o si se opta por una cabalgata “estática”. Lo que sí es seguro es que la tradicional carrera de San Silvestre no se realizará por segundo año consecutivo. Esta cita deportiva tiene un marcado carácter solidario puesto que su objetivo es recoger alimentos para el comedor social de Cangas. Desde el gobierno local apuntan que el club organizador rehúso ya presentar la solicitud y desde el Concello entienden que es lo mejor ante la actual situación.

En el caso de Moaña también adoptarán estos días una decisión con respecto a la cabalgata del 5 enero. La primera medida anunciada ayer desde el ejecutivo local es que no habrá recepción a los Reyes Magos de Oriente, con lo que se quiere evitar aglomeraciones.

Desde el Concello de Bueu ya tienen fijado el protocolo para estos próximos días. La Concellería de Cultura confirma que no habrá cabalgata de Reyes, que se sustituirá por una recepción en As Lagoas. “Se desarrollará durante todo el día, precisamente para tratar que no haya aglomeraciones y que las visitas sean escalonadas. Además habrá que respetar las medidas básicas de seguridad, como el uso de mascarilla y la distancia interpersonal”, explica el concejal Xosé Leal. Este acto de recibimiento a los Reyes Magos será en la carpa instalada en el aparcamiento de As Lagoas. “Es un lugar cubierto, pero al mismo tiempo abierto y amplio”, aseguran desde la Concellería de Cultura. Para hoy y mañana se mantienen la fiesta infantil en Cela y las “prebadaladas miúdas”, que serán mañana a mediodía con la presencia de Peter Punk. El artista estaba precisamente ayer en Bueu grabando un especial con las campanadas del Año Nuevo, que se retransmitirá a partir de las 23.59 horas de mañana viernes en el canal de Youtube del Concello de Bueu para dar la bienvenida a 2022.

La Asociación Cultural Santos Reis, que organiza cada año una romería en la capilla de O Valado el 6 de enero, también comunica que en esta ocasión se opta por su suspensión debido a la situación epidemiológica.

“Sois más importantes que una noche de fiesta”

Los empresarios del ocio nocturno están digiriendo las medidas anunciadas el martes por la Consellería de Sanidade y en la comarca de O Morrazo las discotecas más importantes finalmente han decidido cerrar sus puertas. Tanto ayer por la noche, que era la última en la que podían abrir hasta las cinco de la madrugada, como mañana. “La gente nos pregunta porque no vamos a abrir. La respuesta es muy sencilla: para nosotros lo primero son nuestros clientes. Ellos son y serán siempre lo más importante”, explicaban ayer Sheila Pereira y Luis Vázquez, responsables de las salas Dreams (Bueu) y Embassy (Cangas).

Los empresarios aseguran que es el momento de “poner todos nuestro granito de arena” y señalan que “lo más sensato es quedarse en casa para proteger a nuestras familias”. Este es uno de los principales argumentos para adoptar la decisión de cerrar en una noche tan especial e importante para el ocio nocturno. “No queremos correr el riesgo de que la gente se contagie y se lleve el virus a casa, ni que se nos señale como los responsables de un nuevo brote”, afirman.

Es un posicionamiento que de alguna manera han asumido más locales de la comarca. Una de las discotecas canguesas que había anunciado que esta pasada noche organizaría una fiesta para celebrar la que sería “la última gran noche larga del año para estrenéis vuestro mejor conjunto” finalmente decidió cancelar esos planes. “Es una decisión que adoptamos por responsabilidad”, explicaban sus propietarios, que tampoco abrirán mañana.

No obstante, en otros puntos de Galicia sí que había numerosos locales que decidieron adelantar el Fin de Año a la noche del 29 al 30 de diciembre. Muchos de los demás locales del ocio nocturno de O Morrazo, con tamaños y aforos más reducidos, está sopesando si abrirá en la noche de Fin de Año. Algunos están consultando directamente a sus clientes habituales para determinar si les compensa abrir de una manera controlada hasta las 3.00 horas.