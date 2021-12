El enfado del ocio nocturno: “Es una invitación para que no abramos”

Algunos empresarios del ocio nocturno de la comarca de O Morrazo se preparaban estos días para lo que entendían que podía ser el peor escenario posible, con reducciones de aforo que estimaban que podían llegar al 50%. Pero al final sus previsiones se quedaron cortas, muy cortas. “Las medidas anunciadas hoy [por ayer] son una forma de decirnos que no abramos, una invitación a quedar cerrados”, afirmaba desolada Sheila Pereira, responsable de la salas Embassy (Cangas) y Dreams (Bueu). Y alertan de que pueden provocar el efecto contrario al que se busca. “La gente va a buscar el botellón o a reunirse en casas o bajos para hacer allí la fiesta, sin ninguna medida como mascarillas o distancia social”, advierten.

En el caso los dueños de las salas Dreams y Embassy habían calculado abrir con una capacidad máxima del 50%, lo que significa alrededor de 200 personas en cada local. “Sabíamos que en los próximos días iban a subir las restricciones o incluso que nos hiciesen cerrar, pero teníamos la esperanza de que la noche de Fin de Año se quedase fuera”, relata Sheila Pereira. Con lo que no contaban era con una limitación de horarios que, de momento, solo les permitiría abrir hasta las 3.00 horas, algo que desde el mundo del ocio nocturno consideran un sinsentido. “La gente tiene familia y se queda en casa a tomar las uvas. Entre que se visten y se preparan hasta la 1.00 o 1.30 horas no empiezan a salir. Y si ahora tenemos que cerrar a las 3.00 horas ya no saldrán o se irán a fiestas privadas”, vaticina.

Alberto Paz es uno de los socios que regentan las salas Clip y Clouds, en Cangas. Ayer por la mañana supervisaba la descarga de mercancía para Nochevieja, mientras esperaba que la reunión del sector con la Xunta “nos permita por lo menos abrir hasta las 5.00 horas, porque un tope hasta las 3.00 no tiene lógica, ya que la gente ya sale de su casa a la una de la madrugada”. De todas formas, entiende que estas restricciones serán contraproducentes incluso para la pandemia, “porque después mucha gente hará botellones. Sabemos también que en Cangas hay bajos alquilados para organizar fiestas privadas, y esas se celebrarán seguro. Si a nosotros no nos dejan abrir tememos que en vez de meter a 100 personas meterán a 300 en cada evento privado”.

Paz explica que en ambos locales de la zona de la movida canguesa tienen vendidas todas las entradas, por lo que devolverlas supondría un gasto económico y logístico. “Esperemos poder abrir. Por suerte los pedidos son de productos no perecederos, pero también tendremos restricciones la Noche de Reyes”, lamenta. Este hostelero recuerda todos los meses que el ocio nocturno estuvo cerrado “y ahora que nos comprometemos con personal, algunos hicimos reformas y estábamos remontando, nos vuelven a quitar la escalera”, se queja.

Desde el ocio nocturno de O Morrazo acogen con decepción y enfado las medidas anunciadas ayer por la Consellería de Sanidade porque entienden que suponen un profundo desconocimiento de cómo trabaja el sector. “No han trabajado en esto en su vida. Tenemos la mercancía comprada, el personal contratado y con la Seguridad Social ya pagada. Son muchos miles de euros”, afirma Sheila Pereira. Para ellos abrir hasta las 5.00 horas sería la solución menos mala. “Dentro del peor escenario sería la mejor decisión porque por lo menos la gente estará en los locales, donde deben respetar una serie de normas. En un botellón o en una fiesta privada no va a ser así”, advierten.

El desánimo es evidente dentro del sector, sobre todo después del esfuerzo de los últimos meses. “¿De qué nos ha valido cumplir con todas las normas y exigencias que nos pidieron? Al final la sensación es que nos han hecho perder el tiempo”, sentencian los responsables de Embassy y Dreams.

El alcance de las medidas anunciadas ayer por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, llegan también a las tradicionales cenas de Nochevieja, que incluyen cotillón y baile. En Cangas una de las que estaba prevista era la del Hotel Las Vegas, que ayer mismo tomaba la decisión de suspenderla.

La comarca registra 41 contagios nuevos en un solo día

Mientras toda la comarca tiene la vista puesta en las restricciones de Nochevieja, los vecinos también viven con el temor de contagiarse y tener que pasar la noche más mágica del año confinados, lejos de su familia y amigos. Y es que más de 800 personas sufren en estos momentos el COVID-19. El Sergas recogía ayer en su mapa oficial 795 casos, lo que supone un incremento muy alarmante en las últimas 24 horas, con 41 contagios más diagnosticados. Eso sí, la cifra puede ser todavía mayor. El lunes, con los datos facilitados por las áreas sanitarias de Vigo y Pontevedra a las Alcaldías, el número de positivos ascendía a 855. La sexta ola sigue escalando sobre todo en Cangas, como viene haciendo desde hace casi dos semanas. El mapa del Sergas señala que hay 372 contagiados en esta villa –387 según el área sanitaria de Vigo– lo que supone un incremento de 34 casos en el último día. Hasta 225 cangueses se contagiaron desde hace 7 días y la incidencia acumulada es de 1.402 por cada 100.000 habitantes. Moaña mantiene la mayor incidencia acumulada y suma 275 positivos, aunque según la EOXI ya serían 300, de los que la mitad se diagnosticaron en la última semana. En Bueu se rompe la tendencia positiva y esta semana los contagios vuelven a subir. Según el Sergas hay 148, pero la EOXI reporta 168.