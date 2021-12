Representantes de la empresa Emdesfor 2002 S.L. han salido al paso de las alusiones realizadas por el portavoz socialista en Cangas, Eugenio González, en relación con la demora en los trabajos de poda de las arboledas municipales. Quieren dejar claro que “Emdesfor no es la adjudicataria de las podas del Concello de Cangas; por ende, tampoco es responsable ni directa ni indirectamente del contrato firmado entre el Concello de Cangas y Desbroces Casal”. Añaden que “Emdesfor 2.002 S.L. no somos a su subcontrata de poda”, y aclaran que “Desbroces Casal contrató por administración nuestros servicios durante un número determinado de días, los cuales están agotados, motivo por el cual no es cierto que llevamos más de una semana sin aparecer por el centro de trabajo, simplemente nuestro trabajo está finalizado”, concluye. González ha reconocido su error y se ha disculpado por ello.