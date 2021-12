La comarca registra 42 contagios más desde Nochebuena y suma 734 positivos

La sexta ola de COVID-19 que comenzó a azotar con fuerza a O Morrazo en el mes de noviembre parece no tener fin. Todos los días se registra una subida de casos, con la muy contagiosa variante ómicron ya diagnosticada en la comarca. La primera tanda de festivos navideños, con Nochebuena y Navidad, no deja mucho lugar para el optimismo. Pese a que las consecuencias de las reuniones de amigos y cenas familiares todavía no se dejan sentir, solo desde el 24 de diciembre se han diagnosticado 42 contagiados más. La comarca suma en estos momentos 734 positivos según el mapa del Sergas.

Si bien es cierto que la inmensa mayoría de contagiados es asintomática o padece síntomas leves, el COVID está arruinando las fiestas de cientos de familias de la comarca, que cuentan con miembros y contactos confinados en sus domicilios. Cangas lleva una semana liderando el incremento de contagios. Ya suma 321, y 19 más en las últimas 24 horas. A lo largo de los últimos siete días se han contagiado de coronavirus 208 cangueses y la incidencia acumulada se dispara hasta los 1.209 positivos por cada 100.000 habitantes. Moaña, por su parte, sigue presentando la peor situación sanitaria de la comarca y contabiliza ya 274 positivos, cinco más en el último día. De ellos, 151 se contagiaron la última semana. La incidencia en Moaña es de 1.412 y aunque el número bruto de contagios parece que lleva días frenándose, no acaba de enlazar dos jornadas en números verdes. En lo que respecta a Bueu, el mapa de la EOXI recoge un descenso de dos contagiados. Son en estos momentos 139 los vecinos de este municipio que padecen el COVID-19. Hasta 70 fueron diagnosticados en la última semana. La incidencia en Bueu es de 1.157. Sin embargo, el propio día de Navidad la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) del área de Pontevedra recogía 155 positivos entre los ciudadanos de Bueu, por lo que no se descartan nuevas subidas esta semana. La comarca se dirige a un caos sanitario, pues en los días anteriores a Nochebuena se registraron largas colas de pacientes en el centro de salud de Cangas debido a la baja de tres médicos. En Moaña muchos positivos tienen problemas por falta de personal médico para tramitar su baja laboral y el malestar lleva tiempo creciendo. Para paliar los efectos negativos de la crisis económica derivada de la sanitaria, el Concello de Bueu aprobó las bases para entregar 152.400 euros en enero que se repartirán en ayudas dirigidas a sectores como el comercio, la hostelería, el ocio nocturno, el ocio infantil, las agencias de viajes o los gimnasios, afectados por las medidas contra la pandemia. Esta ayuda se financia con cargo a la línea 2 del Plan Concellos y ayer la junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra dio luz verde a esta aportación al Concello. También aprobó otro importe de 70.900 euros para ayudas en Marín. Más de 200 moañeses desafían a la lluvia y vuelven a la calle Los moañeses que exigen el regreso del servicio de urgencias a la villa, pues está centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde abril de 2020, no cejaron ayer en su empeño y volvieron a salir a la calle por tercer domingo consecutivo. La intensa lluvia que cayó sobre la comarca durante la mañana de ayer, sumada a que cientos de vecinos están encerrados por COVID-19 y a las fechas festivas, redujo mucho la participación. Pese a todo, más de 200 personas, con los paraguas abiertos, hicieron acto de presencia frente a una Casa do Mar cerrada, como todos los domingos, sábados y festivos desde que no tiene urgencias. Por parte del Concello intervino el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, que agradeció la asistencia pese al mal tiempo. Insistió en que la falta de personal se debe a una estrategia “para desviar a los usuarios a la sanidad privada. Algo que ya se impuso en los países anglosajones hace mucho tiempo”. Por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública intervino Maruxa Boubeta. Entre las autoridades participaron solo ediles del bipartito (BNG y PSOE), pero no pudieron acudir la alcaldesa ni la teniente de alcalde por precauciones derivadas de la situación de descontrol de la pandemia. El acto acabó con gritos de “¡Urxencias xa!” por parte de los asistentes. El problema llegó la pasada semana al Parlamento y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, insistió en que la centralización del PAC se mantendrá hasta superar la crisis sanitaria debido a la falta de espacio en la Casa do Mar.