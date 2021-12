El Sergas urge los terrenos de Sisalde y Moaña tramita su registro desde abril

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sorprendió en el pleno del Parlamento autonómico del miércoles indicando al diputado moañés, Paulo Ríos, que el Sergas lleva desde febrero de 2020 “esperando por el terreno para el centro de salud de Moaña. Ya tenemos el proyecto básico y el de ejecución está pendiente de los terrenos. Si estuviesen igual podríamos tener una alternativa diferente a la que tenemos ahora en Moaña”, en alusión a la falta de espacio en la Casa do Mar.

Ayer la alcaldesa, Leticia Santos, salió al paso indicando que “Sanidade está informada de forma constante y fluida de cada gestión que realizamos con los terrenos”. Con los trabajos de urbanización en plazo y la previsión de que el nuevo vial interior esté listo en marzo, la regidora señala que la cesión de la parcela se debe a que desde abril intentan su inscripción en el registro de la propiedad, pero antes el catastro debe aprobar el proyecto de equidistribución que reconfiguró las parcelas del ámbito, para generar la referencia catastral y poder inscribirlas. “En octubre todavía estaban iniciando el expediente. En cuanto esté el terreno en el registro de la propiedad aprobaremos la cesión a la Xunta de forma inminente”, asegura.

El tercer requisito ya se cumplió, modificando la ordenanza para bonificar casi todo el impuesto de obras (ICIO) a la Xunta en esta construcción.

Para Santos, de todas formas, la espera por el nuevo centro de salud “no puede ser una excusa para los problemas de la atención primaria en Moaña. La Xunta debe sustituir los médicos que faltan de tarde y no se justifica de ninguna forma que tengamos las urgencias confinadas en Cangas”. Añade que de poco serviría tener más espacio sanitario “si no se dota al concello de personal sanitario suficiente”. Concluye, la regidora, recordando el convenio con Sanidade “que garantiza las urgencias en Moaña hasta que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) comarcal en Cangas. Ese acuerdo ahora no se está cumpliendo”.

Además de la centralización de las urgencias en Cangas, pacientes moañeses mostraron esta semana su malestar por la dificultad de conseguir citas médicas de tarde, al quedarse unos 2.500 usuarios sin médico de cabecera. Comesaña aseguró en el Parlamento que trabajaban para volver a cubrir estas plazas.

Este domingo, a las 11.30 horas, vuelven a concentrarse los moañeses con esta demanda.