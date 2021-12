Portas no renuncia a dos pistas de petanca en la Casa do Mar de Aldán, pese a las reticencias de Costas

La Jefatura Provincial de Costas ha informado desfavorablemente la solicitud de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, de acondicionar dos campos de petanca en la explanada trasera de la Casa do Mar de Aldán, en atención a la demanda de la asociación de personas mayores Ariño. Alega el ente estatal que el tramo donde el Concello pretende realizar la actuación está en zona de dominio público marítimo terrestre y que la Ley de Costas indica que solo se podrá permitir su ocupación para actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, y no es el caso, señala el jefe del Servicio, Enrique Fernández Menéndez.

La regidora rechaza las críticas vertidas en torno a este asunto por el portavoz del PP José Enrique Sotelo, que llega tarde y mal, acredita documentalmente que su petición a Costas se formalizó el pasado 5 de octubre, ha vuelto a insistir desde que fue denegada y confía en hacerle cambiar de parecer. Portas no renuncia a acondicionar la explanada y dotarla de dos campos de petanca y bancos para sentarse que favorecerían “la vida social” en la parroquia para disfrute del vecindario, especialmente de las personas mayores.