Sacapenas de A Rúa para aliviar o volcán de La Palma

“Benqueridas comunidades educativas dos Ceip El Roque, Mayatingo e Mariela Cáceres. Somos os nenos e nenas de 1º e 2º curso de Primaria do Ceip A Rúa, de Cangas do Morrazo, en Pontevedra. Nos nosos momentos lectores descubrimos o conto “Sacapenas”. O seu protagonista, Bieito, tiña moitas preocupacións e pola noite non o deixaban durmir. A súa avoa deulle uns monequiños que se chaman sacapenas para que lle contase as penas e despois colocalos debaixo da almofada para durmir tranquilo”. É o punto de partida desta carta/historia contada polos seus protagonistas, en galego e con destino Palma.

“Nas aulas de 1º e 2º curso tamén falamos das nosas preocupacións, que logo ilustramos a nivel plástico. Decidimos elaborar Sacapenas para elas, e logo intentamos pensar nas preocupacións que podían ter os nenos e nenas da Palma debido á explosión do volcán. Son moitas as que enseguida pensamos que terían neste momento. Deste xeito, xorde de inmediato unha gran e xenial idea... facer sacapenas para os nenos e nenas da Palma!!! Fixémolos nas nosas aulas, e tamén as familias se sumaron a esta xenial e entrañable proposta. Para dar a coñecer o noso idioma galego, decidimos que cada un dos Sacapenas levase unha tarxeta co seu nome en galego. Ademáis, contamos coa colaboración dunha asociación da localidade de enfermos/as de alzhéimer, AFAMO. Xuntos chegamos a elaborar preto de 400 Sacapenas. Algo que foi medrando con moitísima ilusión".

"Os nenos e nenas de 1º e 2º elaboramos unhas mensaxes con moito sentimento para todos os nenos e nenas de A Palma: “Deséxovos sorte e que vos vaia ben co volcán”; “xuntos somos máis fortes”; “oxalá que se apague o volcán”; “coidarvos moito e pasalo moi ben”; “que esteades ben, unha gran aperta”; “tranquilos, que o volcán non vai a explotar máis”; “fixemos Sacapenas para todos os nenos e nenas da Palma para que non estean tristes”; “que sexades moi felices e non perdades nunca os sorrisos”; “que rematen as vosas preocupacións polo volcán”; “non vos preocupedes, nenos e nenas da Palma. Estamos con vós”; “non vos preocupedes, os Sacapenas curan as penas moi rápido”...

Aínda hai máis mensaxes desde o Ceip A Rúa para os tres colegios de La Palma: “ Para que teñades menos penas”; “ ola, nenos e nenas da Palma, espero que o volcán se calme e vos gusten os nosos Sacapenas. Enviámolos con moito Amor e Cariño para que vos axuden coas vosas penas. Espero que o volcán non vos moleste máis”; “ola nenos e nenas da Palma, seguro que o volcán se apaga pronto”; “vos mandamos Sacapenas para que vos axuden”; “espero que vos guste este agasallo feito entre todos/as”; “espero que non teñades medo. Este agasallo vos axudará”; “ola nenos e nenas , espero que disfrutedes dos Sacapenas”; “espero que vos gusten os Sacapenas e que vos funcionen”; “mandamos estes Sacapenas para que curen as vosas preocupacións”; “esperamos que vos gusten os Sacapenas e vos axuden. Un bico”; “espero que vos guste o agasallo e non vos preocupedes por nada”; “ Ola nenos e nenas da Palma. Vos mandamos uns Sacapenas para que non teñades preocupacións polo volcán. Esperamos que funcionen. Un biquiño”; “ola nenos e nenas da Palma. Espero que vos gusten”; “ ola nenos e nenas da Palma. Espero que a erupción do volcán acabe moi pronto e que sobrevivades a esta situación e non perdades as vosas casas. Boa sorte e adeus!!!.”; “que o meu Sacapenas vos dea sorte!!!”; “que recibades todo o meu cariño con este Sacapenas”; “nenos e nenas da Palma, quero enviar unha aperta moi grande e moito ánimo. Biquiños grandes dende Cangas do Morrazo”.

Nadal feliz... ¿e sen volcán?

“Boeno, esperamos que os nosos Sacapenas teñan esa maxia especial que transmiten e todos os nenos e nenas da Palma teñan un Bo Nadal, cheo de Felicidade. Biquiños grandes e redondos de toda a nosa comunidade educativa. Os nenos e nenas de 1º e 2º de Primaria, familias e titoras (Rosa e Mai).

PD: mandamos un Sacapenas grande para o voso cole”.

[PD2: Os Sacapenas de A Rúa deberon de surtir efecto, porque foi envialos hai uns días desde Cangas e o volcán empezou a perder forza, e mesmo a erupción está detida.]