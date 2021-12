“Con la vacuna es mejor convencer que imponer, si no se genera más rechazo”

El IES Johan Carballeira de Bueu acoge hoy la charla que cierra el segundo bloque del Ciclo de Conferencias Aida Fernández Ríos, que impulsan desde la Real Academia Galega de Ciencias y la Deputación de Pontevedra para fomentar vocaciones científicas entre la juventud. La invitada es la catedrática en Inmunología África González, con una charla más que apropiada para la ocasión: “Potencia as túas defensas: Vacínate!”, dirigida a alumnado de 4º de ESO y bachillerato.

Ficha Personal África González (Madrid, 1962), es catedrática de Inmunología del Centro de Investigacións Biomédicas (CINBIO) de la Universidade de Vigo. Entre 2016 y 2020 fue presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, es miembro de la Real Academia Galega de Ciencias y en 2019 fue finalista de los premios europeos “Mujeres innovadoras”.

–Su charla de hoy en el instituto Johan Carballeira no podía ser más de actualidad: las vacunas y su importancia. ¿Cómo plantea la conferencia de esta tarde para sus jóvenes oyentes de Bueu?

–Tendrá un carácter divulgativo, con el objetivo de repasar qué es nuestro sistema inmunitario, cómo nos protege y la importancia de las vacunas. Las vacunas intentan enseñar una foto del enemigo antes de su llegada para que cuando realmente llegue nuestro cuerpo pueda responder de forma contundente y no desarrollemos esa infección. No se trata solo de esta pandemia, sino lo que han supuestos para otras enfermedades, que parece que han desaparecido pero que siguen ahí. Es el caso de la polio, sarampión o la meningitis. Con las vacunas tenemos las mejores herramientas para evitar enfermedades muy graves.

–La invención y desarrollo de las vacunas constituyen grandes hitos en la historia de la ciencia. Aún así siguen existiendo los “antivacunas”, que han ganado protagonismo en esta pandemia. ¿Le sorprende que aún exista ese movimiento?

–Es algo que siempre ha existido, aunque de manera minoritaria. Lo que pasa es que ahora cuentan con el altavoz de las redes sociales, aunque en España no es un movimiento mayoritario. Lo que me sorprende es que ahora mismo tenemos muchos más conocimientos científicos, vías para acceder a datos, analizarlos y contrastarlos y que aún así sigan poniendo en duda todo lo que se ha conseguido. Esto lo que indica es que hay que seguir haciendo campañas: no podemos pensar que la gente está informada y debemos difundir las ventajas de la vacunación.

–¿Cómo se puede desmontar ese discurso que, permítame la franqueza, se puede calificar de tóxico para la sociedad?

–Dentro de ese movimiento hay grupos diferentes: están los que son antitodo; los indecisos, que realmente no son antivacunas pero a los que esta vacuna les genera dudas; y los dejados, que nunca encuentran el momento para vacunarse. En los países nórdicos, donde había mucha presencia de antivacunas, se dieron cuenta de que la mejor herramienta la constituyen las campañas directas de información. Que los pediatras se sienten con las familias para resolver sus dudas y que las resuelvan con datos contrastados. Insisto, se da por supuesto que la gente tiene esa información y no la tiene.

–En estos momentos son muchos países que se plantean la vacuna obligatoria, un debate abierto también dentro de la Unión Europea (UE). ¿Aboga por esta vía o entiende que es mejor convencer antes que imponer?

–Creo que es mejor convencer en lugar de imponer. Debemos educar e instruir a la gente. En España la vacuna no es obligatoria y yo estaría en contra de que lo fuese. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de vacunación en los lugares en los que es obligatoria no llega al que se registra en España. Además esa opción serviría para generar rechazo y suspicacias entre la gente, que podría entender que hay algún tipo de interés oculto.

–Se está a punto de cumplir un año de la llegada de las primeras vacunas a España, ¿cómo valora la campaña de inmunización en nuestro país?

–Hemos sido líderes, lo hemos hecho de forma excepcional y hay que agradecer a las administraciones y al personal sanitario su trabajo. Hemos sido un ejemplo a nivel mundial de cómo organizarnos y distribuir las vacunas en tiempo récord. España es uno de los países con uno de los porcentajes más altos de vacunados. Eso indica que somos un país instruido, solidario y generoso. Sabíamos lo que teníamos entre manos, que la vacunación es la mejor arma, que no la única, contra esta pandemia y creo que le pondría un 10 a España.

–¿Cómo cree que sería la situación sin las vacunas?

–Han evitado millones de muertos en todo el mundo. Imagínese que hubiese muerto 1% de la población mundial, estaríamos hablando de muchísimos millones de personas. Las vacunas impidieron muchas enfermedades y, sobre todo, muchas secuelas. Lo mejor que se puede hacer ante el virus es vacunarse, aunque exista la posibilidad reinfectarse posteriormente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya ha visto ‘fotos’ de ese virus. Permítame recuperar ese ejemplo de la foto: el virus podrá venir cambiado, con una gorra, con gafas, una bufanda… pero lo vamos a seguir reconociendo. Lo que vienen variantes, no cepas nuevas, y nuestro sistema inmunitario también puede mutar y mejorar nuestros anticuerpos.

-¿Tendremos que acostumbrarnos a vivir con este coronavirus, que al igual que la gripe habría llegado para quedarse?

-El virus sí que ha venido para quedarse, es de transmisión respiratoria y como va a ser imposible conseguir esa vacunación a nivel global van a ir surgiendo nuevas variantes. Lo que espero es que puedan ser contagiosas, como el catarro común, pero que sean leves. Es la tendencia con otros coronavirus que ya tenemos circulando, es la evolución que se ha visto hasta ahora. Los virus tienden a hacerse más contagiosos, pero menos letales. ¿Por qué? Porque son parásitos obligados, para poder replicarse necesitan obligatoriamente entrar en otras células. Dicho de otro modo, si matan la huésped el virus muere con él. Desde el punto de vista evolutivo, los virus que se expanden más son aquellos que contagian más pero matan menos. Ojalá más pronto que tarde pueda ocurrir esto.

–Esta misma semana comenzó la vacunación de los menores entre 5 y 12 años, de nuevo con dudas en algunas familias. ¿Qué les diría?

–Hay que tener en cuenta que los niños no constituyen una población muy vulnerable. En su caso la infección suele ser mucho más leve, normalmente son asintomáticos y suelen pasarla de manera más tranquila. Sí que serían prioritarios son aquellos que tienen tipo de patología o enfermedad previa. La buena noticia es que tenemos vacunas que son muy eficaces, con muy pocos efectos secundarios y con una dosis tres veces menor que la de los adultos. También disponemos de información de Estados Unidos, con millones de niños vacunados y con unos datos de seguridad magníficos. Los padres deben informarse con los médicos y decidir lo que consideran mejor para sus hijos teniendo todos los datos. La pregunta es muy difícil, pero la respuesta es fácil ya que los menores no son un grupo de altísimo riesgo ni vulnerabilidad. Así, en este caso cualquier decisión que tomen es correcta. Si les vacunan, va a estar bien. Si no lo hacen porque tienen miedo, lo más probable es que si hay infección va a ser leve. Pero es importante que decidan con todos los datos en la mano porque el menor no puede decidir por sí mismo.

–¿Y cuál es la capacidad de transmisión de los menores en caso de infectarse?

–Con la variante Ómicron aún no tenemos datos. Con las anteriores está comprobado que transmisión era menor: se infectaban menos, con una menor carga viral y hay un estudio en Islandia con 40.000 familias y el contagio siempre era de adultos a niños.

–Antes hablaba de la generosidad y solidaridad. En este aspecto sería conveniente concienciar a la población de que es fundamental que los países desarrollados ayuden a los más pobres en la vacunación, precisamente para que sigan llegando nuevas variantes.

–Yo distinguiría dos aspectos. El primero: ahora mismo hay suficiente producción de vacunas para todo el mundo. El segundo: lo que ocurre es que muchas necesitan ultracongelación y es difícil que puedan llegar a zonas recónditas. Hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista logístico: los distintos países deberían apoyar esa logística, incluso con camiones del ejército, para ayudar a la vacunación en África o India. Si se desarrollan más vacunas que no necesitan esa ultrarrefrigeración, la vacunación se extendería mucho más rápido. Ahora mismo se necesita rapidez a nivel global. Desde el punto de vista de la pandemia esto ayudaría mucho más que una tercera dosis a la población general. Si queremos parar muertes e infecciones hay que actuar donde hay muchos contagios y poca gente vacunada, lo que constituye el caldo de cultivo perfecto. Incluso desde un punto de vista egoísta nos interesa que se vacune cuanto antes a todo el mundo, de forma muy rápida.

–Permítame la licencia. En el último disco de Miguel Ríos hay una canción sobre la pandemia en la que dice “no es la catástrofe, es su ensayo general”. Estamos quizás ante la pandemia más grave desde la mal llamada gripe española. ¿Nos dirigimos a un mundo con más pandemias?

–La actual la consideramos una pandemia y algo gravísimo porque ha afectado a todos los países, pero sobre todo a los países ricos. Pero le pongo un ejemplo: la tuberculosis mata 1,5 millones de personas al año y antes de este coronavirus era la enfermedad infecciosa que con mayor mortandad en todo el mundo. A continuación están el SIDA y la malaria. Lo peor de todo es que en el caso de la tuberculosis hay un tratamiento y es baratísimo. Como no nos ha llegado no lo conocemos, aunque Galicia es una de las regiones en las que la tuberculosis es endémica y donde los tratamientos permiten llevar una vida normal. Este debería ser un toque de atención. Por otro lado, somos muchos humanos, mucha población viviendo en sitios urbanos y viajando mucho por el comercio global. Además estamos alterando el hábitat de muchos animales y acercándonos a ellos, lo que constituye otro caldo de cultivo perfecto. En todo el siglo XX hubo cinco pandemias, las mismas que en los primeros 21 años de este siglo XXI: SARS-CoV-1, el MERS, la gripe A, el HIV y ahora el SARS-CoV-2. Es verdad que algunas no nos llegaron y se podrían considerar como brotes. Todo esto nos dice que eliminar un virus es muy difícil y nunca se ha conseguido con solo dos años de vacunación. Hace falta más ciencia, más investigación y más dinero para estar mejor preparados y buscar fármacos antivirales porque es seguro que vendrán nuevas pandemias.

-A las puertas de Navidad, ¿qué recomendaciones se podrían realizar a la población?

-Una de las primeras sería reducir el número de integrantes de esas unidades o familias burbuja. Hacer grupos pequeños, ventilar muy bien y realizarnos un test de antígenos o una PCR antes de las reuniones. Si quedamos con gente, intentar hacerlo al aire libre y poco concurridas. Es importante no volver a otros confinamientos tan drásticos porque psicológicamente necesitamos estar con nuestra familia. En resumen: mucho sentido común, zonas con ventilación y con menos gente.