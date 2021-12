El PSOE reprocha al “goberniño” de Cangas que no les haga llegar invitaciones de los colectivos

El grupo municipal socialista de Cangas ha trasladado su enhorabuena al Club Náutico Rodeira por la iniciativa del programa Naveganta, que presentó el viernes, y arremete contra el Gobierno local por no hacer extensiva a todos los corporativos la invitación a participar del evento. “No entendemos cómo este goberniño ACE-IU puede despreciar y secuestrar la representación de toda la Corporación y solo se invitan a sí mismos a los actos”, reprochan. “Por muy mal que le siente a la señora alcaldesa, los socialistas vamos a apoyar este tipo de iniciativas”, añaden, y aprovechan para trasladar al Náutico Rodeira el agradecimiento por la invitación” conjunta a todos los grupos a través de un correo electrónico remitido a la Alcaldía. “Pero, como siempre, los dos grupos que conforman el mal llamado goberniño de Cangas confunden el Concello con su finca particular”, reprochan.