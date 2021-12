Unos 2.000 moañeses mantienen el pulso al Sergas y piden las urgencias ante una Casa do Mar cerrada

Alrededor de 2.000 moañeses regresaron ayer por la mañana a la calle para mantener el pulso con el Sergas y volver a reclamar el regreso a Moaña del servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde abril de 2020. Tras la gran manifestación del pasado domingo, la de ayer fue la primera concentración semanal convocada por la Mesa da Sanidade y tanto desde la plataforma de usuarios como desde el gobierno local, manifestaron su intención de mantener las concentraciones dominicales “hasta que el Sergas devuelva las urgencias y dote al centro de salud de personal suficiente”, concluyó la alcaldesa, Leticia Santos.

Entre pancartas y cánticos de “Coa nosa saúde non se xoga!”, la regidora endureció el discurso, acusando al Gobierno gallego directamente de ejecutar “un plan orquestado” para reducir la calidad de la sanidad pública “y obligar a los vecinos a suscribir seguros privados”. Insistió en rechazar la explicación de la falta de médicos “porque hay más profesionales formados que nunca en Galicia” y acusó directamente del problema “a los contratos precarios que se ofrecen”.

La concentración se realizó ante una Casa do Mar cerrada, como está desde hace más de un año y medio durante los fines de semana, los festivos y por la noche, cuando no existe ningún médico operativo en Moaña y los pacientes deben desplazarse a Cangas. “Ahora, con la reducción del personal, incluso se limita la atención de las urgencias por las tardes”, alertó Santos. Criticó que nadie del Sergas “contactase con el Concello tras la manifestación de la pasada semana”, pero destacó “un cambio de postura, pues ya no vinculan el regreso del PAC con la construcción del futuro centro de salud”.

Los problemas de atención sanitaria en Moaña derivaron en situaciones de tensión en la Casa do Mar. Esto hizo que los trabajadores del Personal de Servizos Xerais (PSX) solicitasen al área sanitaria personal de seguridad para evitar problemas. De momento el Sergas no tiene intención de dar este paso, pues ningún centro de salud del área sanitaria de Vigo cuenta con personal de seguridad. Eso sí, ante esta situación ayer los convocantes de la concentración solicitaron a los presentes “respeto por el personal sanitario. Tenemos que dar ejemplo. Ellos son los que dan la cara y dan explicaciones por las decisiones que toma la Xunta”.

Al menos desde el verano de 2020, muchas viviendas y establecimientos comerciales de Moaña lucen carteles pidiendo el regreso de las urgencias y el asunto se ha convertido en el gran caballo de batalla político, con un acuerdo de todos los partidos en un pleno de la corporación. Ayer en la concentración participaron solo ediles de las fuerzas que integran el bipartito: BNG y PSOE. El asunto volverá al pleno del Parlamento gallego este miércoles con una pregunta al conselleiro de Sanidade por parte del diputado nacionalista, natural de Moaña, Paulo Ríos.

Salud mental

Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Concha Trigo hizo hincapié ayer en las carencias de los servicios de salud mental en la comarca. “Hace por lo menos 20 años que un plan obliga a contar con dos psiquiatras y dos psicólogos para Cangas y Moaña. Pero solo hay un profesional de cada área para unos 45.000 habitantes, lo que implica listas de espera de 3 meses”, alertó. Apuntó que la pandemia se está dejando sentir precisamente en la salud mental de muchos vecinos.

La comarca suma 620 positivos de COVID-19

La pandemia de COVID-19 dio ayer un pequeño respiro a O Morrazo, al sumar solo un caso más que el día anterior y llegar a 620, teniendo en cuenta los datos de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) del área sanitaria de Pontevedra con respecto a Bueu, pues le reconoce 160 vecinos contagiados frente a los 152 que recoge el mapa del Sergas. En todo caso son 69 los bueueses que contrajeron el coronavirus en la última semana y la incidencia acumulada se mantiene entre las más altas de la provincia con 1.266 positivos por cada 100.000 habitantes. Moaña sigue con los peores datos de la comarca aunque en el último día se curaron hasta ocho contagiados. Son 261 los moañeses que sufren ahora mismo el COVID-19, de los que 123 casos fueron diagnosticados hace una semana. La incidencia acumulada en Moaña bajó ligeramente hasta los 1.345 contagios por cada 100.000 habitantes. O Porriño ya superó a la villa moañesa como el municipio más afectado por la pandemia en la provincia de Pontevedra. En lo que respecta a Cangas, suma 201 contagiados, solo uno más que ayer, y 113 en la última semana. La incidencia en Cangas se sitúa en 757, muy por debajo de sus municipios vecinos.