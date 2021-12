La Xunta sopesa aún cómo mejorar la depuradora de Ons y los vecinos temen que no esté lista en verano

El patronato del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia acaba de celebrar su reunión anual, la primera en la que pudieron participar directamente los vecinos de la isla de Ons después de que el pasado mes de noviembre se atendiese una reivindicación que llevaban planteando desde la creación de este espacio. Fue un encuentro de más de tres horas, que se celebró a través de vía telemática y en el que en el tramo final los representantes vecinales aprovecharon para formular una serie de ruegos y preguntas. En esa batería de cuestiones se incluía la situación de la depuradora y las inversiones anunciadas para el próximo año. De momento no se concreta en qué consistirán esas obras puesto que desde la Consellería de Medio Ambiente y el ente Augas de Galicia están estudiando cuál es la mejor opción técnica.

El representante de los vecinos de Ons fue Adrián Ferrer, integrante de la directiva de la asociación vecinal de la isla y que anteriormente ya había participado en otra reunión durante su etapa como concejal en la corporación. Su pregunta acerca de los planes para mejorar la depuradora fue respondida por la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén Docampo, que explicó que aún no se ha definido cómo se ejecutarán las mejoras anunciadas hace unas semanas, que se financiarán con cargo a un plan europeo de hasta 2,8 millones de euros. Unas obras comprometidas después de los problemas registrados en el último verano. “Nuestra impresión es que para la próxima campaña estival aún no se habrá hecho nada. Todavía tienen que decidir qué solución técnica se aplica y luego licitar y ejecutar el proyecto”, estima Ferrer. Además apunta que esta actuación tendrá un efecto muy limitado mientras no se proceda a conectar a la red de saneamiento a la mayoría de las viviendas de la isla. “Ahora mismo el 95% de las casas no tiene conexión”, advierte.

Los vecinos también aprovecharon para preguntar por los planes para el suministro eléctrico en la isla, que de momento depende de generadores y funciona por tramos horarios. En febrero de 2019, en la presentación del Área de Rehabilitación Integral (ARI) Illas Atlánticas la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció que se estaba trabajando con varias empresas del sector en un proyecto piloto basado en paneles fotovoltaicos y energías renovables. En la reunión anual del patronato se explicó que ese trabajo sigue ahí, pero de momento sin nuevos avances.

Al hilo del suministro eléctrico la asociación vecinal también se interesó por si está previsto continuar con los trabajos de soterramiento del tendido en la isla. En la actualidad se ejecuta el tramo entre la zona de O Curro y Pereiró y el director del Parque Nacional Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, aseguró que en los próximos años se dará continuidad de manera progresiva en otros lugares de la isla hasta que toda la red quede soterrada.

Los trabajos en el tramo actual están momentáneamente interrumpidos porque durante los próximos días está previsto realizar sendas catas arqueológicas, vinculadas a las excavaciones realizadas en los últimos meses en Canexol y Castelo dos Mouros. La previsión es retomar la obra a principios de 2022.

Adrián Ferrer quiso aprovechar la primera participación de los vecinos de Ons en el patronato para mostrar sus inquietudes y sugerencias, una actitud que no pasó desapercibida al presidente del órgano, Fernando Garrido Valenzuela, y que con ironía se refirió a las numerosas preguntas y ruegos vecinales. “Respondí que llegamos al patronato con 16 años de retraso y que por tanto teníamos muchas cosas pendientes”, sentencia el directivo vecinal.

Parques asumirá el cambio de la pasarela de Area dos Cans

Los vecinos aprovecharon para presentar varios ruegos, como la mejora de la pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans y del camino de acceso a Chan da Pólvora o que la mejora de la depuradora venga acompañada con la contratación de personal técnico para su conservación y mantenimiento. Desde la dirección del parque nacional aprovecharon para anunciar que se procederá a la renovación de la pasarela de Area dos Cans, una actuación que asumirá con fondos propios. En lo tocante a los caminos, Fernández Bouzas descartó la opción de una mejora a través de la ejecución de roderas, sino que se acometerá con un compactado especial de zahorra. Se trata de un sistema que ya se probó en Cíes y que ha dado buenos resultados.

Reuniones informativas sobre las ayudas

Otro de los ruegos estaba vinculado las diversas convocatorias de ayudas, ya sea en el marco del área de influencia socioeconómica o del ARI. Adrián Ferrer sostiene que a los vecinos les falta información concreta sobre estas subvenciones y cómo acogerse a ellas. Por ello solicita que se convoquen reuniones informativas con los isleños para dar más publicidad y detalles, una petición que parece que será aceptada. En el patronato tienen representación todos los ayuntamientos del área del Parque Nacional Illas Atlánticas, aunque el único que participó fue el de Bueu a través de su edil de Medio Ambiente, Xosé Leal. El concejal bueués aprovechó su intervención para mostrar el respaldo y apoyo municipal a las demandas de los vecinos de Ons.