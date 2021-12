Los bateeiros salvan la exportación de hasta 35 camiones al frenarse la huelga de transporte

La huelga de transportistas prevista para la próxima semana, en principio entre el lunes y el miércoles, fue desconvocada in extremis tras el compromiso entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio anunciado el viernes por la noche. Este acuerdo permite respirar al sector mejillonero, uno de los más importantes para O Morrazo, que temían que se frustrase la campaña de Navidad en su semana clave, justo la que acaba con la celebración de la Nochebuena. Desde las cooperativas de bateeiros incluso se ponían en lo peor, alertando de que “una vez que comienza una huelga, no se puede saber cuándo va a finalizar”. La desconvocatoria permite salvar la exportación a Italia y Francia prevista para esta semana, que solo entre los muelles de A Mosqueira y Domaio (Moaña) se calcula en cerca de 35 camiones.

Los bateeiros que amarran en el puerto de Domaio, alrededor de unos 14 balandros, explican que en los días de la huelga sacarían al extranjero alrededor de 9 camiones de unas 20 toneladas de mejillón cada uno. “El paro del transporte nos podría fastidiar la campaña de Navidad, porque tenemos mucho producto separado para estos días. Ahora esperemos poder descargarlo sin problema”, apuntan. Y es que la campaña navideña llegó con todos los polígonos abiertos y el bivalvo “con un buen tamaño”.

En A Mosqueira los productores calculan la salida de unos cinco camiones diarios a lo largo de la semana que comienza mañana. El sector se adelantó a la amenaza de huelga y reconoce que “en los últimos días estuvimos duplicando la salida de producto, exportando al extranjero unos siete camiones al día, además de los más de 20 de menor tamaño que se cargan para enviar mejillón a las fábricas conserveras”, explican. De todas formas, y pese a estas previsiones, el paro de los camioneros, de mantenerse, llegaría en plena temporada alta y con los precios del mejillón bastante altos.

En Bueu también respiran con alivio ante la desconvocatoria de la huelga. “Aunque tengamos pedidos y producto suficiente, está claro que en nuestros coches particulares no podemos trasladarlo”, ilustraban algunos profesionales mejilloneros. Las bateas del litoral bueués se pasan buena parte del año cerradas por culpa de la toxina, razón por la que los bateeiros aprovechan todos los días posibles para descargar y poner producto en el mercado. Incluso en festivos y fines de semana, como ayer.

El año 2021 va camino de ser un ejercicio extraordinario para los mejilloneros de Bueu. Durante las navidades de 2020 estuvieron cerrados por culpa de la toxina y pudieron abrir en enero, cuando la mayoría de zonas de producción ya habían agotado su mejillón. “Este año hemos puesto en el mercado dos cosechas; pudimos trabajar en parte del verano y los polígonos volvieron a abrir en noviembre”, explican.

En cuanto al precio del producto, el sector explica que se estabilizó en valores similares a los de hace unos años, superando la caída de campañas anteriores gracias, en buena medida, a la altísima demanda de las conserveras desde el inicio de la pandemia. Ahora en Italia se compra el mejillón de O Morrazo a una media de entre 85 y 90 céntimos de euro por kilo, “cuando el año pasado superaba por poco los 60 céntimos”, recuerdan desde el sector.

Aún así, no todo son buenas noticias para los bateeiros de O Morrazo: el sector está sufriendo una escasez en el suministro de sacos y sobre todo de redes para las bateas, lo que dispara el precio de este material. Desde el sector esperan que estos problemas derivados del parón de muchas industrias por la pandemia se normalicen y vuelvan a bajar los precios a los niveles previos a la crisis sanitaria.

Todas las zonas de producción de la ría de Vigo están en estos momentos abiertas, tras remitir los días 12 y 14 de diciembre la toxina que mantenía cerrados los polígonos frente a Nerga y Liméns. La ría de Aldán tiene sus sectores abiertos desde el 26 de noviembre y en las bateas ubicadas frente a Bueu se puede trabajar desde mediados del pasado mes.

Nuevos daños en los balandros debido a la falta de abrigo ante los temporales en el muelle de Domaio

El mes de diciembre comenzó en Galicia con el primer gran temporal de este invierno, denominado “Barra”. Se reprodujeron entonces los históricos problemas que sufre el sector bateeiro con su puerto base en Domaio. El fuerte viento y el oleaje llegaron a causar daños en los balandros que estaban amarrados en esta dársena y los armadores tuvieron que desplazar nuevamente sus barcos, un total de 14, al muelle de San Adrián (Vilaboa), en donde se refugiaron abarloados unos a otros. Los mejilloneros de Domaio llevan años reclamando un abrigo a Portos de Galicia y lamentan que casi todos los puertos de trabajo de Galicia cuenten con unas instalaciones de las que ellos carecen. La única zona con cierto abrigo, al fondo del muelle, no se puede utilizar desde la construcción de la segunda rampa de varada, pues genera golpes de olas que afectan a los barcos. “El puerto de Domaio está en un nivel tercermundista. No es normal que cada vez que tengamos un temporal pasemos las noches sin dormir por miedo a sufrir daños graves”, alertan desde el sector. Hay que recordar que Portos de Galicia sí mejoró el año pasado la seguridad en el muelle de A Mosqueira, en el casco urbano moañés, gracias a un dique de abrigo flotante que se demostró efectivo, pese a sufrir problemas como una rotura que exigió una reparación. Los bateeiros de Domaio no verían con malos ojos una solución similar para intentar de atajar sus problemas de cada invierno.