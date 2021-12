El proceso selectivo del nuevo arquitecto municipal de Bueu llega al juzgado

El proceso para contratar un nuevo arquitecto municipal para el Concello de Bueu con carácter interino a través de un concurso-oposición está en el aire. El anterior técnico municipal finalmente ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado y al mismo tiempo solicita la adopción de medidas cautelares, como la suspensión del concurso público convocado por el ayuntamiento mientras no se resuelve su petición. Desde el gobierno local de momento han optado por ralentizar el proceso, que no paralizarlo, a la espera de la decisión judicial.

El plazo para la presentación de candidatos concluyó a finales del mes de noviembre, con un total de 19 aspirantes inscritos. En este momento los servicios técnicos municipales trabajan en la composición del tribunal, un proceso que desde la Alcaldía aseguran que continuará adelante. “La fase actual no afecta a ningún plazo administrativo, así que se seguirá con los trámites para constituir el tribunal. Eso sí, antes de nombrarlo formalmente esperaremos a tener el auto judicial sobre las medidas cautelares, que entendemos que tendrá que conocerse en pocos días”, explicaba ayer el alcalde bueués, Félix Juncal. Si el juzgado descarta esas medidas cautelares la intención del Concello de Bueu es proseguir con el concurso oposición y cubrir la plaza de manera interina, que está vacante desde el mes de septiembre. En caso de que finalmente el juzgado dictamine que sí procede dejar en suspenso el procedimiento hasta que entre a analizar el fondo del asunto al gobierno local no le quedará más remedio que echar el freno al proceso de contratación. El anterior arquitecto municipal ocupó la plaza durante un periodo de dos años –desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2021– en régimen de comisión de servicios. Al término de ese periodo se reincorporó a su plaza, en el Concello de Tui, ya que no se podía prorrogar más tiempo su estancia. Cuando el Concello de Bueu decidió convocar el concurso oposición para cubrir el puesto de manera interina en primer lugar presentó un recurso de reposición. Argumenta que “no se da el supuesto exigido para convocar la cobertura de la plaza vacante de arquitecto por funcionario interino, puesto que no se han agotado las posibilidades de cubrirla con funcionario de carrera como lo ha estado en los dos últimos años”. Ese recurso en vía administrativa fue desestimado por la Secretaría Municipal, razón por la que ahora el técnico acude a la vía judicial y, a la espera de que los tribunales resuelvan su reclamación, insta a la adopción de medidas cautelares.