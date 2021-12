La Policía precinta una nave de Ojea que usa el Concello por el “serio riesgo” de desplome

Las naves de la explanada de Ojea que el Concello de Cangas utiliza como almacén de pertrechos y vehículos retirados de la circulación sufren un deterioro progresivo, hasta el punto de que una de ellas presenta “serio riesgo” de desplome tras el desplazamiento de algunos sillares de la fachada. La situación de peligro ha obligado a la Policía Local a precintar las instalaciones y vallar su entorno para evitar que los operarios o transeúntes puedan sufrir daños, y, aunque los responsables municipales reconocen que urge actuar para apuntalar y reforzar la estructura, el Concello no puede hacerlo porque se trata de bienes de titularidad de Costas del Estado. La alcaldesa, Victoria Portas, asume que las paredes están “cada día más agrietadas”, lo que se suma al desplome parcial del tejado, y asegura que ha hecho gestiones al efecto y que el departamento de Intervención no permite librar partida económica para ello, por lo que la solución pasa por un acuerdo con Costas que el concejal Mariano Abalo espera concretar en una reunión, “el lunes,” en Pontevedra.

La nave más afectada alberga al menos media docena de coches que esperan ser trasladados al desguace tras haber sido inmovilizados por abandono en la vía pública, carecer de seguro u otros requisitos legales. Entre ellos, uno de la Policía Local que ha quedado en desuso por avería grave y ya no compensa repararlo. Otros vehículos que están en la explanada exterior y que también estaba previsto trasladar a esa nave deberán seguir donde están hasta que la grúa los lleve a achatarrar, porque el riesgo de entrar y salir es “elevado” y la estructura puede caer en cualquier momento si cede el “pincho” de la fachada, según determinan los técnicos.

Portas explica que se ha precintado el conjunto “por seguridad” y que el problema ya se trató con el jefe provincial de Costas, Enrique Fernández Menéndez, en una reciente reunión en el Concello para tratar diversos asuntos que competen al departamento estatal. La regidora incide en que la titularidad es de Costas y no tiene claro que haya un convenio en vigor sobre su uso, por lo que el Gobierno local no puede actuar sin resolver antes la situación jurídica. “Intervención advierte que no podemos invertir ahí porque no es un bien municipal”, subraya la regidora, que llegó a plantear la posibilidad de acometer esa reforma con fondos del Plan Concellos, aunque ahora lo descarta por motivos legales.

Ayer visitó la zona un inspector de Costas para tomar nota de la situación de dicha nave y también de la que ocupaba Lago Paganini hasta su traslado y la reversión de las instalaciones al Estado.

Mariano Abalo dice que hablará el lunes con responsables de Costas para intentar resolverlo

El concejal Mariano Abalo coincide con los argumentos de la alcaldesa y anuncia que tiene previsto trasladarse, “el lunes”, a la Jefatura Provincial de Costas en Pontevedra para “abrir vías de solución” a este problema, aunque no concreta cómo. De hecho, la situación de la conocida como “nave de Córdoba”, de la que ocupaba Lago Paganini y de los montones de piedras junto a la de Iglesias ya se puso sobre la mesa en un encuentro que Abalo y Portas mantuvieron con Fernández Menéndez el 18 de noviembre, en dependencias municipales, sin avances aparentes. En esa reunión, que no trascendió publicamente, se trataron también otros asuntos como la mejora de las escaleras de la playa de Castiñeiras, cuya titularidad es de Costas pero el Concello es responsable de la seguridad; la rampa de la playa de Aldán, cuya actuación “se valorará”; las “novedades” en la tramitación de permisos para las autorizaciones de temporada, como quioscos y eventos; la protección, señalización y tapiado de pozos en las dunas de Liméns; o el destino de los fondos Next Generation en la recuperación de espacios costeros.