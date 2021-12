Aunque la estadística parece indicar que se llegó al pico de la sexta ola de COVID en O Morrazo, con descenso de contagios en cada uno de los municipios: Cangas, Moaña y Bueu, los sanitarios mantienen la tesis de que el pico llegará después de las fiestas de Navidad. El COVID-19 afecta ahora, sobre todo, a niños y mayores, también incluso a personas vacunadas dos veces e incluso se dan casos de contagiados tras poner la tercera dosis, recién inyectados y que no tuvieron tiempo de que generar inmunidad. También hay casos de personas con tres dosis, vacunados cuando empezó a suministrarse, que se contagiaron. Pero como señala el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, no hay casos graves ni hospitalizaciones. De momento, la variante que sigue transmitiendo el virus es la Delta, sin que la Ómicron hubiese aparecido por O Morrazo. El perfil de los pacientes es, como apunta Benigno Villoch, de todas las edades, aunque es cierto que quienes marcan los brotes en la población infantil, que no cursan demasiados síntomas, pero que tienen gran capacidad de contagio, precisamente porque muchas veces son asintomáticos.

El doctor Benigno Villoch se lamenta de que se acuda a la consulta sin avisar previamente de los síntomas que tienen. “Acuden como si fuera un catarro normal. Cuando los detectamos los atendemos abajo, pero si no ya lo hacemos en la consulta, por lo que tuvieron tiempo de estar en la cola y de recorrer el centro”. Villoch pide que aquellos que tengan síntomas similares a los de una gripe los comuniquen antes de acudir directamente al Centro de Salud, con el fin de prevenir nuevos contagios. También manifestó el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas que ahora mismo el Sergas solo confina a la persona que da positivo, que a los contactos directos se les aconseja precaución y uso de mascarilla. Desciende el número de casos en los tres municipios de O Morrazo El mapa del Sergas ofrece datos que, en principio, ofrecen esperanza, pero que para los sanitarios no son el principio del fin de la sexta ola ni nada, conscientes de que eso se dará después de las fiestas de Navidad, que fue cuando el año pasado se llegó también a un pico bastante alto, a pesar de las muchas restricciones que había y que ahora no hay. El municipio de Cangas baja en el acumulado a 14 días de 176 a 174. Se trata del primer descenso desde el mes de noviembre, que se hace más patente con el acumulado a 7 días, de 101 a 93 casos. En Moaña se puede apreciar un mayor descenso. Sigue igual el acumulado a 14 días, con 257 casos, pero baja a 7 días, y pasa de 145 a 125, nada más y nada menos que 20 casos en un solo día. La jornada anterior se experimentó un descenso de 10 casos. Por lo que respecta, al concello de Bueu, el acumulado a 14 días baja de 153 a 144, datos que demuestran una mejoría de la situación COVID notable. Y el acumulado a siete días pasa de 82 a 72. La Estructura Organizativa de Xestión Integral (EOXI) mantiene, sin embargo, la cifra de 155 contagios en el acumulado a 14 días, dos más que el mapa del Sergas. El personal sanitario del centro de salud de Cangas empieza a notar la fatiga. Hay personal sanitario de baja contagiados de COVID.