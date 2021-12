La Xunta sigue sin priorizar a Moaña en su plan de protección de aldeas contra incendios

Moaña sigue al margen de poder beneficiarse del convenio de protección de las aldeas frente a los incendios, que firmó en su momento con la Consellería de Medio Rural en lo que respecta a la limpieza de las franjas de protección. La semana pasada el conselleiro de Medio Rural, José González, daba cuenta en el Parlamento del balance de incendios y aseguraba que al amparo de este convenio, y con datos de 30 de noviembre, se llevaban generadas 35.326 notificaciones y 33.129 publicaciones en diarios oficiales, para advertir a los propietarios de las parcelas no gestionadas, que en el caso de que no hicieran la limpieza, se procedería a su ejecución por parte de la administración pública, con la consiguiente repercusión del coste e imposición de multa.

Moaña consiguió al amparo de este convenio contar con un plan plan municipal anti incendios, pero sigue sin poder beneficiarse del hecho de que los propietarios de las fincas a limpiar lo hagan con el precio que les oferta Seaga, mucho más económico, de 350 euros por hectárea. Esto era precisamente uno de las razones por los cuales Moaña se había decidido a firmar el convenio. El motivo de que los particulares de Moaña no puedan por el momento optar a estos contratos más beneficiosos de Seaga, es que ninguna de las parroquias del municipio está entre las 157 que la Xunta ha priorizado este año pertenecientes a 81 concellos. Desde la consellería aseguran que tienen prioridad las áreas con mayor problemática incendiaria “que foron escollidas consonte a uns criterios obxectivos relacionados coa virulencia dos lumes, coa superficie afectada, co risco de ocorrencia de incendios e cos medios e planificación adoptada para facerlles fronte”. Medio Rural confirma que los concellos en los que se inició, por ahora, la limpieza directamente por parte de esta administración, son los de Carnota, Cualedro, Monterrei, A Gudiña, Lobios y Gondomar, estando previsto ampliar estas labores hasta 12, pendientes de definir, “sempre en base a criterios técnicos relacionados coa ocorrencia e a virulencia dos incendios no seu territorio”. En la Xunta recuerdan que la obligación de limpiar las fincas es de los propietarios, que tienen de plazo hasta el 31 de mayo para realizar estas actuaciones y que después es competencia de los concellos, de forma subsidiaria. Aún así, asegura que la Xunta dio un paso más allá con la implementación de este convenio de protección de las aldeas, para facilitar la labor de los municipios de cara a anticiparse a los incendios.

225 requerimientos

El concejal de Medio Ambiente de Moaña, Odilo Barreiro, asegura que la Xunta no le dio prioridad incendiaria a Moaña porque partió de los datos de la oleada de incendios de octubre de 2017.

En este año 2021, el concejal asegura que se tramitaron 138 denuncias de vecinos relativas a franjas de protección para que se limpiaran que generaron el envío de 225 requerimientos. Reconoce que muchos propietarios acataron el requerimiento y que en este sentido las advertencias, con amenaza de multa de hasta 1.000 euros, funcionaron bastante bien, incluso algunos se han dirigido al Concello para pedir una prórroga debido a la falta de empresas disponibles para realizar los trabajos. Sí que es cierto, dice, que a veces es muy difícil la identificación de la propiedad de la finca.